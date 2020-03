Već večeras pogledajte kako će se razvijati Majina i Goranova veza zbog koje bi Igor mogao vidjeti novu priliku u izvlačenju velikog novca od Karla. Serija "Drugo ime ljubavi" je na programu Nove TV.

"Hoće li nas Saša otkriti? Ma nema šanse. Zavrtjela je ona njega. Ne rugam se, samo kažem. Zna Lola to napraviti, i meni je. Uvukla mi se pod kožu, samo što tada nisam znao koliki je otrov. Nema što nisam radio za nju, a ona je sve za sebe radila. Ali dobro, nismo tu zbog nje. Tu smo zbog Maka. Kad ga pronađem, bit će samo moj i bit ću najbolji otac na svijetu. Neka ona kukavica od mog starog… I zato, da pristajem, obavit ću taj posao, zadnji put. Obavit ću to da mom sinu ništa ne pofali. Da, ovo je prilika koja se ne propušta", rekao je Igor u ekskluzivnoj ispovijesti.

Već večeras pogledajte kako će se razvijati Majina i Goranova veza zbog koje bi Igor mogao vidjeti novu priliku u izvlačenju velikog novca od Karla. Maja se sukobi s Karlom i Julijom, a baka joj na kraju govori da će je poslati na školovanje u Švicarsku, na što Maja ne pristaje. Bijesna, govori Goranu da je spremna pobjeći s njim, no on joj odgovori da im za to treba novac te joj predloži plan lažne otmice, a Maja pristaje.

Saša tješi Jelenu, ali shvaća da je ona silno razočarana u Brunu i da mu ne kani oprostiti. S druge strane, Tamara pokušava umiriti Roka koji plače za Brunom. Na kraju se zbliži s njim i shvati da ju je dječak zavolio.

Valentina konačno prestaje raditi kod Krpana nakon što ju Karlo napadne kao suučesnicu u Majinim susretima s Goranom. Ksenija odluči kćeri uplatiti tečaj za njegovateljicu, nakon kojeg će raditi, kako bi zaradila za studij, ali ne zna kako doći do novca za Valentinin tečaj, naročito što već duguje kamataru. No, kad joj Miro hoće pomoći besplatnim upisom na tečaj, Ksenija se bezobrazno obruši na njega, ne želi njegovu pomoć.

Miro ima problema s gradilištem koje je ograđeno prema Julijinom nalogu, zbog čega se Saša sukobi s Julijom i jedno drugome objave rat.

Lola je u Zagrebu, istražuje ljude na slici s Markom. Razočara se kad shvati da joj je zahtjev za vizu odbijen.

Ivan zbog ozlijede koja je uzrokovala nepokretnost i dalje bespomoćno leži u bolnici te pritišće Karmelu da ispita što Nada i Igor smjeraju. Ubrzo se na Karmelinim vratima pojavljuje Nada, odlučna u svojoj potrazi za Makom, koja od Petra saznaje da on i roditelji planiraju otputovati iz Knežev dola. Karmela, sada u još većem strahu, priznaje Ivanu da joj je Nada donijela fotografiju na kojoj su Karlo, Ivan i Marko. Ivan poludi.

Nastavak dramatičnih zbivanja s omiljenim junacima serije "Drugo ime ljubavi" gledajte na Novoj TV od ponedjeljka do petka u 20.15 sati.