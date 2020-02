Eiza Gonzalez osvaja svojom prirodnom ljepotom u izdanjima bez trunke šminke na sebi.

Lijepa meksička glumica Eiza Gonzalez snimljena je u ležernoj šetnji u koju se otputila bez trunke šminke na licu i razbarušene kose u sportskom izdanju koje je uljučivalo uske tajice i sportski kratki top.

Ova 30-godišnja glumica proslavila se kao Lola u telenovili "Lola... Érase una vez" te u američkoj seriji "From Dusk Till Down" i filmu "Fast and Furious: Hobbs and Dawn". Uskoro ćemo ju moći gledati i novim filmskim projektima "Bloodshot", "Cut Throat City", "I Care A Lot" i "Godzilla vs. Kong".

O njezinoj popularnosti svjedoči i brojka od 5,3 milijuna obožavatelja na Instagramu, gdje redovito dijeli djeliće iz svog privatnog života, a obožavatelji se dive njezinoj ljepoti, bilo da je tip-top sređena od glave do pete ili se pak šeće u opuštenim izdanjima.

Eiza je bila osvojila i srce glumca Josha Duhamela, no njihova je romansa potrajala tek pet mjeseci. 47-godišnji glumac i lijepa Meksikanka spetljali su se nedugo nakon njegova razvoda od pjevačice Fergie, no navodno on nije bio spreman za ozbiljniju vezu.

"Oboje su bili vrlo zaposleni, ali on nije bio spreman za nešto ozbiljnije, dok se ona željela skrasiti. Uživao je u njezinu društvu, no shvatio je kako je vrijeme da krene dalje", otkrio je izvor blizak glumcu za The Daily Mail.