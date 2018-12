Editin odlazak s Farme neke je natjecatelje ostavio u suzama, a ona je, iako razočarana zbog ispadanja, s nama podijelila razloge zbog kojih se nikada nije vidjela u finalu. Nakon višemjesečnog iskrenja između nje i Saše, iznenadila nas je i odgovorom na pitanje komu se najviše veseli nakon izlaska s imanja.

Borila se kao lavica, ali Edita protiv Jurice u areni, nažalost, nije imala šanse. A njezinu borbu najteže je bilo gledati Saši i Anici.

Koliko je god željela ostati uz njih, više od 50 minuta na cijevi iscrpilo bi svakoga, a finale, kako kaže, nije njezin cilj.

''Zapravo je presudilo u meni to što se vraćam za tjedan dana kad svi zajedno budemo u finalu. Presudilo je to što Ana ima više izgleda za tu pobjedu i Saša, a smatram da nemam šanse u finalu pobijediti Sašu ili Ozrena'', govori nam.

Saši je njezin odlazak najteže pao. Nakon mjeseci druženja i ljubavnih iskrica nije uspio sakriti osjećaje.



''Kamo god budem išao, sada stvarno samo vidim nju i mislim da će mi biti jako teško ova dva tjedna izdržati do samog kraja'', priznao je.

No njihov ljubavni mjehurić u izolaciji nakon izlaska bi mogao prsnuti. Dok Saša plače na Farmi, Edita nas je iznenadila odgovorom čemu se sada najviše veseli.



''Jedva čekam s dečkom porazgovarati, vidjeti gdje smo, što smo'', kaže nam.

Nakon dva tjedna, po povratku svih natjecatelja na imanje, situacija će, čini se, biti mnogo napetija. No unatoč ljubavnim previranjima, Editina potpora Saši i dalje je bezuvjetna.



''Saša će biti pobjednik ove farme jer fizički je najspremniji, u njega ulažem sve svoje karte, nade, što bih već rekla. Ne samo što je fizički najjači nego ga i smatram najiskrenijim što se tiče dečkiju. Nije glumio ni u jednoj sekundi, ima te svoje mušice kao što svi imamo, samo ga treba prihvatiti takvog kakav jest. Ne žalim ni jedne minute na toj farmi, od početka do kraja sam bila ja, mijenjala se ne bih i ne žalim ni za čim. Dva i pol mjeseca gradila sam nekakvu sebe tamo, izgradila nekakvu novu osobu, čvršću, jaču, s više tolerancije i sama sebe sam pobijedila i svoj neki glupi karakter koji više neće biti tako glup'', govori nam.



I to je jedina stvar koju bi s drugom šansom na Farmi promijenila.



''Emotivna sam, sve primam k srcu i možda mi je samo žao što nisam bila malo čvšća i malo grublja, što nisam vraćala na neki drugačiji način nego sve na fini način kao sve će se to vratiti, pravda će doći na svoje'', govori nam.



A koliko će biti emotivan njezin povratak na Farmu, ostaje za vidjeti. Nadamo se samo da u finalu ipak neće biti slomljenih srdaca.

