Ecija Ojdanić uspješno vodi Kazalište Moruzgva 13 godina, a 25. rujna ima premijeru predstave "Majstori" u Rijeci, dok će premijera Vla Vla Vlajland cabareta biti 18. listopada u zagrebačkoj Vidri.

Jedna od naših najuspješnijih glumica Ecija Ojdanić 2007. je osnovala Kazalište Moruzgva, no nije očekivala da će se toliko razviti.

"Ideja je bila napraviti jednu predstavu. No kako je ta predstava 'Gola u kavezu' doživjela ogroman uspjeh, to je bio motiv za dalje. Bilo je u tih 13 godina sigurno perioda kad sam se pitala što mi sve ovo treba, pogotovo u periodu dok smo se još tematski tražili. Ali kad sam spoznala da me u kazalištu najviše zanima raditi praizvedbe hrvatskih tekstova u kojima se obrađuju društveno aktualne teme na humoran način, počeli smo nizati hit za hitom. I onda smo se pozicionirali kao jedno od najaktivnijih i najtraženijih nezavisnih kazališta", ispričala je Ecija.

Ona je u svim predstavama producentica, a ima predstava u kojima ne glumi, a jedna od njih je "Cabaret Preko veze". "U nekima, poput 'Brodolomki', imam alternaciju. S obzirom na to da smo prošle godine odigrali 147 predstava, bilo bi nemoguće uskladiti obitelj, druge poslovne obveze i igranja predstava", rekla je glumica.

Ojdanić s Kazalištem Moruzgva ima novu predstavu "Majstori", čija će premijera biti 25. rujna u Rijeci u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, 26. rujna u Karlovcu u Gradskom kazalištu Zorin dom, a zagrebačka premijera ugledat će svjetlo dana u kazalištu Vidra 27. rujna 2020. Također, 4., 23. i 25. listopada su dodatni termini u kojima će moći uživati zagrebačka publika

"Mi smo prvenstveno putujuće kazalište, i smatram potrebnim da se događanja maknu iz epicentra kulturnih događanja. Edvin Liverić iz HKD-a Sušak pokazao je interes. I mi tako imamo tri premijere. Riječka 25. 9., karlovačka 26. 9. i zagrebačka 27. 9.", objasnila je Ecija zašto je će prvo riječka publika uživati u premijeri "Majstora".

Otkrila je da se u predstavi prate peripetije adaptacije jedne zgrade nakon potresa i za vrijeme pandemije. "Potres 22. 3. u Zagrebu, uz kombinaciju s pandemijom svjetskih razmjera, do temelja je uzdrmao svijet kakav smo poznavali i u kojem smo više-manje sigurno živjeli. Moj je stav da se moramo nekako othrvati osjećaju straha i nesigurnosti. Sve prođe, pa će tako proći i korona. I zato mi je rad na ovoj predstavi bio i više nego terapeutski. Ako se možemo smijati vlastitoj nevolji, to je siguran znak da smo zdravi", istaknula je Ojdanić.

U predstavi su likovi majstora, investitora i građevinskih poduzetnika, a kako objašnjava glumica, svaki ima svoj stres, svoju nervozu, svoju nadu. "Sigurna sam da će svatko u publici pronaći svoj lik s kojim se može lako identificirati, ali i nasmijati", ispričala je.

Ecija je u predstavi utjelovila Milenu, udovicu i samohranu majku koja zbog spleta okolnosti završi kao priučena vodoinstalaterka na gradilištu. "Bori se za egzistenciju, a dogodi joj se i ljubav", otkrila je glumica.

Inače, Ojdanić je nedavno imala dvije velike adaptacije u svom domu, pa ima svježa iskustva s majstorima. "Naravno da je bilo svega. Probijanja budžeta, rokova, pucanja živaca. Ali sve je na kraju završilo dobro", rekla je.

Ecija igra i u Vla Vla Vlajland cabaretu glavnu i jedinu ulogu. "Monodrama Vla Vla Vlajland cabaret je pravo dijete korone. Probe su, naime, započele u travnju, za vrijeme lockdowna. Stoga sam još više ponosna na uspjeh te predstave jer simbolizira pobjedu nad svim nedaćama koje su nam se dogodile. Divna stvar u njezinu karakteru jest to što ona, koja u karakteru ima usađene patrijarhalne stavove, ide kroz život i dopusti životu da je demantira. To je najveća ljepota njezina karaktera - da prihvati spoznaju da je u krivu", ispričala je ponosna glumica koja ima premijeru "Vla Vla Vlajlanda" 18. 10. u Zagrebu u Kazalištu Vidra.

Ojdanić je rođena u Drnišu i odrasla je u Splitu, a diplomirala je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1997. "Ja sam bila jedna dobro odgojena, patrijarhalna Vlajina koja je došla u veliki grad studirati glumu, kao prva iz obitelji koja je odabrala umjetničko zanimanje. Bilo je tu nesigurnosti, manjka samopouzdanja, nametnutog osjećaja krivice i za ono za što si kriv, i za ono za što nisi. Ali i mog urođenog optimizma, ambicije i ljubavi prema poslu. Puno sam se promijenila. Cijeli je život učenje i samo pristajanjem na promjene unutar nas možemo rasti. To nije uvijek bezbolno, ali je itekako korisno", otkrila je glumica kroz što je prolazila kroz karijeru.

Ecija često bez problema uskače u oskudne kostime na pozornici u 47. godini života i izaziva divljenje svojim fantastičnim tijelom. Trči, ide u teretanu, vodi kazalište, glumi te ima bogat privatni život s mužem, redateljem Robertom Orhelom te djecom Cvitom i Jakovom. Otkrila je kako sve to utrpa u raspored i koja je njezina tajna.

"Puno ljubavi prema svemu. Ljubav prema obitelji, želja da sam što više uključena u kućanske poslove, ljubav prema poslu. I onda je došla ljubav prema trčanju zbog koje sam postala redovita vježbačica. Vježbanje je postalo moj ispušni ventil, moja psihoterapija, a pomaže i mom izgledu. Neki dan muž mi je dao najveći mogući kompliment. Rekao mi je da ne poznaje ženu koja toliko radi, a toliko je prisutna u obiteljskom životu. Dio te energije naslijedila sam od svoje mame. Ona je istinska žena, majka, kraljica. Ja sam njezina blijeda kopija", ispričala je Ojdanić.

Otkrila je i je li ikada, pa makar i na trenutak, htjela odustati od glume, probati nešto novo. "Nikad u svom životu nisam posumnjala da je gluma krivi izbor za mene. Bilo je trenutaka kad sam osjećala nepravdu, mislila da više zaslužujem, ali nikad nisam mislila da sam pogriješila s izborom profesije, tj. poziva. Prijelomni trenutak dogodio se kad sam se prestala uspoređivati s drugima. Svako ima svoj put. I s puno ljubavi i truda, uvijek sve dođe na svoje", naglasila je.

Objasnila je i kako se ona i njezino kazalište nose s trenutačnom situacijom, koronavirusom i svim mjerama opreza. "Mi smo se u Moruzgvi odlučili boriti radom i novim predstavama. Vratilo nam se više od 30 odigranih predstava po ljetnim, otvorenim pozornicama. Smanjili smo cijene, glumci su pristali na manje honorare, mi smo se kao kazalište odrekli dobiti. Ali na duže staze, pogotovo ako korona nastavi divljati, pomoć ministarstva u vidu subvencija za odigrane predstave bit će neophodna", rekla je Ecija.

Istaknula je da se baš sad u krizi nezavisna scena pokazala kao najagilnija u smislu odigranih predstava. "Mislim da bi Ministarstvo kulture trebalo podržati naš trud i entuzijazam. Igrati pred prepolovljenim gledalištem nije lako. Moram naglasiti da još nije zabilježen nijedan slučaj širenja virusa u kazalištu. I takva propaganda trebala bi biti jača i vidljivija. Evo, u Francuskoj, primjerice, i kina i kazališta rade pred punim gledalištem. Jer stav je njihove vlade: ako nemamo kulturu, kino i kazalište, nemamo ni Francusku. Trebamo učiti od boljih", zaključila je glumica.