U tužnoj objavi na Instagramu glumica Ecija Ojdanić prisjetila se mlađeg brata koji je prije 20 godina poginuo u prometnoj nesreći.

Prije 20 godina u prometnoj nesreći poginuo je brat Ecije Ojdanić.

S tom činjenicom i boli naša se glumica ni dandanas ne može pomiriti, a tužnom objavom na Instagramu koju je posvetila bratu rasplakala je i rastužila svoje pratitelje.

''Sretan ti 39. rođendan, braco! Premda već skoro 20 godina nisi s nama, svako malo me poklopi taj osjećaj nevjerice, bijesa, nemirenja s činjenicom da već dugo ne možemo slaviti s tobom tvoj rođendan. I premda se pravim da sam naučila živjeti s tom količinom boli, ovakvi me dani poklope i vrate na početak... a tako se živo sjećam te sreće kad smo bili mi. Potpuni. I živjeli običan, presretan život 💔. A ti bio najbolji brat, sin u svemiru. Volimo te, najdraži! P.S.: Jakov ima tvoje oči, ramena, tanke noge i kvrgava koljena, Luka tvoj karakter.... i bude malo lakše kad osjetim da živiš kroz njih. I naša sjećanja. Ali to je sve premalo, previše premalo...'', napisala je.

Naime, Ecija je sinu Jakovu, koji danas ima 8 godina, dala ime po svom bratu.

Na njezinu objavu nitko nije ostao imun.

''Znači, rasplakala sam se dok sam čitala ovaj tekst. Draga moja Ecija, znam kako vam je teško, ali vi na nebu imate najljepšeg anđela, svog brata, koji vas gleda i čuva s neba. Zauvijek je on u vašim srcima, iako više nije među vama, on je s vama u mislima i ostaju uspomene koje vas sjećaju na vašeg brata i vjerujem kako je vaš brat ponosan na svoju sestru odličnu glumicu i maratonku i predivnu ženu Eciju. Volim vas, Ecija'', jedan je od utješnih komentara.