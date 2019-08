Ecija Ojdanić osim što se odmara, i radi, a zbog posla je odnedavno gledamo i s novim imidžem.

Domaća glumica Ecija Ojdanić ovo ljeto osim odmarajući se provodi i radno.

Na društvenim mrežama, točnije na Instagramu Ecija svakodnevno dijeli sličice iz svoga života, pa je najčešće možemo vidjeti u krugu obitelji ili u poslovnom okruženju, što bi značilo na daskama koje život znače, odnosno u kazalištu.

"Imam sreću da sam trenutno na Braču, na ljetnoj turneji s predstavom "Brodolomke". Zbog snimanja nove serije Nove TV, radnog naziva ''Drugo ime ljubavi'', ne glumim u svim predstavama, ali ovu na Braču sam odabrala jer je sa mnom došla i obitelj, nisam se morala razdvojiti od njih. Stvarno uživamo, tu smo kod prijatelja, kupamo se, fino papamo, plivamo, zabavljamo se, a navečer ja odigram predstavu. To se zove spojiti ugodno s korisnim, a ja sam kraljica multitaskinga, kao što vidite", otkrila nam je Ecija.

Ecija je osim po glumačkim ostvarenjima poznata i po vođenju zdravog načina života. Niti jedan dan joj ne prođe bez trčanja, o kojem je postala, kako to sama kaže, slatko ovisna. Uz to, pazi da zdravo i raznoliko jede, no tijekom ljetnih mjeseci ima svoje favorite.

"Obožavam ribu, isto kao i moja djeca. Moj muž voli loviti ribu, a voli je peći i na roštilju, tako da zapravo je ljeti, uz salate, i najčešće jedemo. Volim i voće, breskve, lubenice, ali navečer volim popiti i čašu vina. Mislim da je ljeto vrijeme hedonizma. Sva sreća da se mogu nakon što ujutro otrčim svoju rutu prepustiti dobroj trpezi tijekom dana", otkrila nam je Ecija.

Na samom početku ljeta Eciju smo počeli gledati s novim imdižem. Naime, svoju je kosu obojila u smeđu boju, ali i napravila minival.

"Promjena se dogodila zbog snimanja nove serije 'Drugo ime ljubavi', u kojoj glumim majku glavne junakinje, kolegice koja je smeđokosa i kovrčava, pa je kreativni tim predložio da se ofarbam i stavim minival. Zahvaljujući tome imam minival prvi put nakon osmog razreda. Moram priznati da mi je profesionalno ta promjena bila odlična, jedino mi je malo privatno bilo čudno se naviknuti, ali sada nakon mjesec dana stvarno sam zadovoljna. Reakcije okoline bile su pozitivne, promjena se svima svidjela. Ja čak kažem "blago mom mužu, on svake godine dana ima novu ženu"", sa smješkom nam je otkrila Ecija.

Nova serija nastaje pod redateljskom palicom Josipa Žuvana kao glavnog redatelja, a režiju potpisuju i Danijel Kušan, Zoran Margetić i Darko Drinovac.

''Ne znamo tko smo dok ne upoznamo ljubav'', polazišna je točka za glavnu radnju serije koju kao glavni pisac sa svojim timom scenarista kreira Dea Matas. Okosnica radnje je fatalna i nemoguća ljubav koja spaja, zamalo uništi, ali i spašava dvoje ljudi iz potpuno različitih svjetova.

Serija okuplja izuzetnu glumačku postavu, pa ćemo tako u novoj seriji vidjeti snažne karaktere koje će utjeloviti Elizabeta Brodić, Linda Begonja, Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Barbara Rocco, Jagoda Kumrić, Mislav Čavajda, Slavko Juraga, Konstantin Haag, Marko Todorović, Arija Rizvić, Dragan Veselić, Franka Klarić, Maja Jurić. Nove karaktere utjelovit će i već dobro poznata i omiljena lica iz projekata Nove TV poput Ecije Ojdanić, Momčila Otaševića, Martine Stjepanović, Katarine Baban, Stjepana Perića, Dade Ćosića, Vladimira Posavca, a u novoj seriji vidjet ćemo i pobjednika ''Plesa sa zvijezdama'', glumca Slavka Sobina, ovaj put u potpuno drugačijoj ulozi.

Nova serija Nove TV donosi pregršt emocija, strast i uzbudljivu radnju koja će ove jeseni zasigurno prikovati gledatelje ispred malih ekrana.