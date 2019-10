Ecija Ojdanić kad ne snima hit seriju "Drugo ime ljubavi", rado je viđen gost domaćih evenata.

Domaća glumica poznata je kao velika zaljubljenica u sport, ali i modu i šoping.

Riječ je o 45-godišnjoj Eciji Ojdanić koju publika trenutno gleda u hit seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi". A kad ne snima ili ne trenira, zbog čega izgleda tako dobro i u petom desetljeću, Ecija je rado viđen gost raznih domaćih evenata.

Tako je glumica prošlog četvrtka bila jedna od uzvanica svečanog otvorenja Fashion Outleta u zagrebačkim Sesvetama u sklopu Five Star Outleta gdje je među prvima razgledala odjeću, obuću i modne dodatke svjetski poznatih brandova kao što su Patrizia Pepe, Hugo Boss, OVS, John Richmond, Roberto Cavalli, Trussardi, Cerruti 1881, Liu Jo, f.e.v. by Francesca E. Versace, Guess, Nike, Puma, Adidas po cijenama sniženim i do 70 posto.

"Jako volim Patriziu Pepe, tu sam se zalijepila i stala. Modeli su fenomenalni s nevjerojatno povoljnim cijenama, pa smo se Renata i ja pograbile za jednu torbu, no ona je pobijedila", kroz smijeh otkriva Ecija koja kao i većina ljudi voli kupovati lijepe stvari po povoljnijim cijenama, a sada po dizajnerske i ostale krpice neće morati ići u susjednu Italiju.

Glumica je vitku liniju istaknula u zanimljivim hlačama sa šljokicama, crnim štiklama te u crnom elegantnom sakou, a još nam je jednom priznala kako se napokon naviknula na svoju smeđu kosu koju je morala obojiti za potrebe snimanja serije "Drugo ime ljubavi".

Naime, glavna junakinja hit serije koju glumi Elizabeta Brodić ima smeđu, kovrčavu kosu, pa je takvu trebala imati i njezina majka koju Ecija fantastično glumi u seriji.

Iako je poznata po plavim uvojcima, moramo priznati kako je glumici ovo pravo osvježenje, a zbog velike aktivnosti u privatnom životu i redovitim odlascima u teretanu, doista nikada nije izgledala bolje.