Ecija Ojdanić, glumica i zvijezda nedavnog showa ''Ples sa zvijezdama'', živi zdravim načinom života. U intervjuu za emisiju ''Zdravlje na kvadrat'' ispričala nam je sve o karijeri trkačice, vremenu koje provodi u kuhinji, ali i o svom kazalištu, koje je postiglo veliki uspjeh.

Ecija Ojdanić bila je gošća emisije ''Zdravlje na kvadrat'', u kojoj je pripremila sirovu tortu od malina.

''To je nešto što je najzdravije moguće, a opet fino i ukusno. Ovo je meni i mojoj obitelji najdraža torta'', rekla nam je Ecija i dodala da je sve to jako brzo i lako napraviti, a koji su sastojci potrebni, možete pogledati u našem videoprilogu.

Glumica i zvijezda nedavnog showa ''Ples sa zvijezdama'' i inače živi zdravim životom. Ne samo da radi fine, a ukusne slastice, nego trči i maratone. Zanimalo nas je kako to sve stigne u svom pretrpanom rasporedu.

''Pa tako da malo spavam, a rano ustajem. Jako me puno ljudi to pita, ali ja ne mislim da imam svojstva neke superžene. Dogodila mi se ta ljubav prema sportu u četrdesetim godinama. Priča s maratonima krenula je kad sam prestala pušiti i kako sam sklona debljanju, od straha da se ne udebljam počela sam trčkarati. Do tada sam mrzila trčanje, prezirala ga'', priča nam Ecija.

U isto to vrijeme njezina prijateljica krenula je u školu trčanja i poklonila joj broj za jednu utrku.

''Ja nikad u životu do te utrke nisam istrčala više od 7 kilometara, to je bio moj maksimum u životu. Kad sam ja osjetila taj adrenalin, to neko zajedništvo, to je bilo to'', prisjetila se Ecija.

Danas je velika zaljubljenica u trčanje, a iza sebe ima čak 11 polumaratona i jedan maraton. Osim što je postala vrsna trkačica, sjajna je i u kuhinji.

Uz sve što radi, Ecija je uspjela ostvariti još jedan veliki pothvat. Uspjela je otvoriti svoje kazalište.

''S ponosom govorim da imamo oko 140 izvedbi godišnje, to je dakle svaki treći dan. Voli nas publika, voli nas kritika, dobivamo nagrade, idemo na festivale. Uspjeh kazališta Moruzgva je zapravo priča o kazališnom snu, o tome da je uspjeh moguć i u našoj zemlji za koju znamo da uvjeti za kulturu nisu baš idealni'', rekla nam je Ecija.

Glumica je dodala da su ona i njezina ekipa uspjeli ni od čega doći do jednog odličnog mjesta na kazališnom nebu.

''Taj uspjeh me čini zadovoljnom, sretnom, ispunjenom, motivira me za dalje. I sad sam ja ponosna ravnateljica jednog nezavisnog kazališta'', priča nam Ecija.