Ecija Ivušić otkrila nam je kako je provela praznike i pauzu od snimanja serije "Drugo ime ljubavi".

Neki su jedva dočekali povratak na set serije "Drugo ime ljubavi" i snimanje novih epizoda omiljene serije, nakon što su uživali na putovanjima i blagdanima u krugu obitelji. Među njima i glumica Ecija Ojdanić, koja je uživala na nekoliko destinacija.

"Badnjak i Božić proveli smo u krugu naših širih obitelji. Badnjak s Robijevom obitelji u Zagrebu, a svaki Božić mi doslovno, kao u pjesmi Chris Ree, "Driving home for Christmas", vozimo se na božićni ručak mojima u selo Kljaci pored Drniša. Tako uspijemo biti sa svima, na opće i naše zadovoljstvo. A onda smo otputovali u Portugal na pet dana. Tamo smo i dočekali Novu godinu. I još, kao šlag na kraju, skoknuli smo u Nassfeld na tri dana skijanja. Iako se stekne dojam da u ovakvom rasporedu nije bilo mjesta za odmor, ja sam se vratila na set preporođena, i napunjenih baterija. Svako je putovanje duhovna hrana, i kad god nam slobodno vrijeme i financije dopuštaju, nas četvero odemo na put. To je idealna prilika da malo uživamo jedni u drugima. I da djeci stvaramo životne uspomene. Vučemo ih sa sobom na putovanja još dok su bila djeca. I od njih smo napravili prave svjetske putnike koji znaju uživati u novim kulturama i običajima. I bilo nam je, kao i uvijek, fantastično", otkrila nam je Ecija.

Osim po predivnim uspomenama te će dane pamtiti i po nekim anegdotama.

"S obzirom na to da su moja djeca puno bolji skijaši od mene, oni su se više brinuli za mene nego ja za njih. Ali uspjela sam ih odvući na neku stazu na skijanju, koja uopće nije staza, i morali smo, sa skijama u rukama, pješačiti do prave staze. Jedno pola sata. No nisu mi zamjerili previše. A moram priznati, kako je Nassfeld bio prepun Hrvata, stalno su nas puštali ranije na žicu. Zbog Nade", priznala nam je Ecija.



Za potrebe snimanja, ponovno se morala vratiti promijeni imidža.

"Da, s povratkom na set vratile su se i kovrče na moju kosu. Ali to je i dio vraćanja u ulogu, i kao takav mi je drag", rekla nam je Ecija.



Na društvenim smo mrežama imali smo priliku vidjeti da je po povratku u Zagreb prvom prilikom ustala u zoru i vratila se jednoj od njezinih omiljenih aktivnosti - treningu u teretani.

"Koliko god voljela hedonizam, uživanje u piću i jelu, najbolje se osjećam kad sam u ritmu treninga i zdrave prehrane. Trčanje, a i teretana, redoviti treninzi poboljšavaju moje psihičko i fizičko zdravlje. A nakon dva tjedna hedonizma, povratak zdravom životu silno me veseli", priznala je Ecija.



U ta dva tjedna zaželjela se kolega sa seta serije "Drugo ime ljubavi" i jedva dočekala da ih ponovno vidi.

"Toliko sam se dobro odmorila i napunila baterije da sam se zaželjela seta. Mi smo svi kao jedna velika obitelj. I ljudi ispred i iza kamere. Svi su mi nedostajali", priznala je glumica.