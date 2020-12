Ecija Ojdanić posvetila je nagradu za najbolje žensku ulogu, ali i dirljivu objavu na Instagramu svojoj suradnici Gini Marković.

Ecija Ojadnić je u Histrionskom domu na dodjeli nagrada XIII. Gumbekovih dana osvojila onu za najbolju žensku ulogu za lik Vlajne u predstavi "Vla Vla Vlajland cabaret".

Glumica je svoju nagradu posvetila suradnici Gini Marković koja je preminula prije nekoliko dana kojoj je napisala emotivnu objavu na Instagramu.

"Draga moja Gina, na dan kad si otišla saznala sam da smo dobili ovu nagradu. Ti i ja znamo da je svaka moja nagrada i Tvoja nagrada. Da je svaki moj uspjeh i Tvoj uspjeh. Kakav glupi odnos šefice i djelatnice. Bile smo mama i kćer, dream team, saveznice, duše koje su se prepoznale.. Moruzgva je bila naša. Jednako Tvoja koliko i moja. U 10 godina naše suradnje, možda se dogodilo nevjerovatnih 10 dana da se nismo čule. Oko 10-11, svaki dan. Da pretresemo situaciju u kazalištu, situaciju u našim srcima i glavama. Moj oslonac, moja psihoterapija, moja injekcija samopouzdanja i sigurnosti. Moj life coach, moj komunikacijski trener. Po boji mog glasa sve ti je bilo jasno. Skenirala si me bolje od magnetske rezonance. Drago mi je da sam ti uspjela dati do znanja koliko si mi značila. Samo mi je žao da ti to nisam ponavljala svaki dan. A i Ti si znala koliko sam uživala u Tvojoj ljubavi i posvećenosti. Imam predivnu mamu, a život mi je dao na dar još jednu takvu predivnu Tebe. I onda si ovako naglo i okrutno otišla, slomivši mi srce u bezbroj komada... Draga moja, ovu nagradu posvećujem Tebi.

I svaku sljedeću. I znaj da ćemo svaki sljedeći Moruzgvin korak raditi Tebi na spomen i čast. Svaki nas sljedeći potez bit će baš onakav kako si nas usmjeravala. I hvala ti što si mi noćas došla u san i smirila me. Tako si mi ozbiljnim glasom naredila da prestanem plakati. Jer si htjela da zabljesnem na dodjeli bez otečenih očiju od suza. A, uostalom, čujemo se sutra. Oko 10", napisala je Ecija.

Glumici su mnogi kolege i pratitelji izrazili sućut.