Nakon sto sam utrpala djecu u krevet u trenirkama, i ja pokušavam zaspati, evo 2 najkristalnije misli dana. Jutros sam bila budna već prije 6. I tako, meškoljim se u krevetu, i smišljam alibi koji ću reći mužu zašto sam otišla trčati. I valjda utonem u san. I sljedeći prizor: zidovi koji se ljuljaju. I ja koja vrištim. Muž koji se budi zbog mog vrištanja, a ne zbog potresa. I kreće tih 15 sekundi koje traju u mojoj glavi kao vječnost. Ja, koja trčim prema dječjim sobama, i ništa, ali ništa nije važno, osim zaustaviti zidove da se ne tresu. Da moja djeca prežive. Cvita i Jakov. Nikad, do jutros, kristalno jasno nisam osjetila prioritet. Ništa osim njih. Ništa . I ta spoznaja me tako oslobodila. I druga, ovi ljudi koji sad vode hrvatsku državu, voljela bih, da tu sigurnost koju ja osjećam vodjena njima, moja djeca osjećaju u mom naručju. Zoki, Plenki, Alenka, Vili, Duje, Civilna zaštita, Hrvatska policija, Hrvatski zdravstveni sustav, Hrvatska vojska, vatrogasci, ....oprostite ako sam nekog zaboravila ... svi vi, koji brinete o nama, radite odličan posao... hvala vam