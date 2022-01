Ecija Ivušić na profilu na Instagramu otkrila da se zarazila koronavirusom i pokazala kako je dočekala novu godinu.

Voditeljica Ecija Ivušić novu je godinu dočekala kod kuće, točnije u krevetu jer se zarazila koronavirusom o čemu je izvijestila svoje pratitelje na profilu na Instagramu.

Ecija je objavila fotografiju na kojoj pozira u krevetu dok joj društvo pravi ljubimac Rio, a uz to je napisala i poduži status.

"Velika pusa s najglamuroznijeg dočeka u gradu. Svi nisu ovdje. Jedini uzvanik- čivava Rio. Muž- svira za doček. Dress code: pidžama. Na meniju: vrući čaj s ljubavlju. Powered by: covid-19. Malo je reći da sam drugačije zamišljala prvi zajednički doček Nove s Goranom. S obzirom da trenutno ima gažu, znala sam da puse točno u ponoć neće biti, ali da puse uopće neće biti, tooo ipak nisam računala. U ljubavi i u koroni. Tako bih mogla nazvati posljednje poglavlje svoje 2021. Odolijevala sam 2 godine + 2 doze, ali ni to očito nije bilo dovoljno. O bolešćuri neću pričat, dosta mi ju je, a vjerujem i vama. Ali ću se s dozom opreza zahvaliti ovakvoj i sličnim nedaćama koje nas svako malo podsjete koliko smo fragilni, koliko smo jaki, koliko smo nezahvalni i koliko smo voljeni. Ima ta jedna polica u ormaru ispred sobe, koju smo pregradili da mi Goran može ostavljati hranu otkako sam se razbolila. A ima i ta jedna pregrada u mom srcu koja se potpuno srušila otkako sam njega zavoljela. Neću lagati, i bez korone sam znala koliko me voli, koliko se nesebično spreman brinuti o meni i Riu, ali nekako taj scenarij postane još duboko uvjerljiviji dok ga gledam već 6. dan kako me održava na životu s cijeđenim sokovima, ručkovima, večerama, desertima i (lošim) forama koje nabacuje preko maske. Samo da se malo nasmijem. Jer smijeh- liječi. Kad već poljupci i zagrljaji ne mogu. Draga 2021., mnogima si bila loša, meni si bila divna, hvala na svim poglavljima, pa i na ovom zadnjem. Draga 2022. dobro nam došla, nadam se da dolaziš u ljubavi, miru i zdravlju. A ako si opet neka ćudljiva kao prošle dvije, don’t worry, izdržat ćemo još i tebe. Dosta kvalitetno čeličenje odrađeno je već s prethodnicama. Veselim ti se i čekam te u ljubavi i nadi Sretna vam Nova ljudi", napisala je Ecija.

"Sretna Nova i brz oporavak", "Najljepša, sve najbolje", "Ozdravi brzo i svako dobro u Novoj Godini", "Sretna ti draga od srca, brzo ozdravi", poručili su joj pratitelji.

Ecija i Goran Belošević zaručili su se krajem prošle godine, a bubnjar Pravila igre osmislio je prosidbu za pamćenje u bajkovitom talijanskom dvorcu.

