Ona je bila knjiga. Otvorena, debela, teška. S puno poglavlja i zapleta. Čak su i slova bila sitna. On... bio je više za prelistat kataloge. Novine u bircu. Menu u restoranu. Nije bio nešto od čitanja, pogotovo knjiga. Kraj ga je zanimao, ali ne toliko da se uživi i pročita je do zadnje korice. Jednog dana pojavio se netko tko piše knjige. A s obzirom da sama nije bila dovršena, dopustila je da joj pomogne oko zadnjeg poglavlja. I znate što. Kraj je bio fantastičan. 🤎 . . . #ecipeciquotes #neDajNepismenimaDaTeCitaju #neceTeRazumit #godsplan #happinesslooksgorgeousonyou #happiness #healingjourney #smilemore #🤎