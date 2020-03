View this post on Instagram

Kažu da je sve u životu stvar balansa. I da smo načinom života i funkcioniranja svijeta razljutili majčicu Zemlju. Kažu da je majka Zemlja svu svoju dječicu poslala u svoje sobe da razmislimo o tome što smo napravili. Kažu i da mnogi od nas sjede u svojim domovima i razmišljaju o tome svaki dan, dok se vani zagađenje zraka smanjuje, vode pročišćavaju i vrste obnavljaju. Kažu i da će se život dijelit na “prije i poslije korona virusa”, a stanje umova također. Iako meni osobno, prije će se dijeliti na “prije i poslije potresa”, ali to je sad druga priča. Još mi je preteško i misliti o tome i još zaplačem. Ne zbog sebe. Zbog oštećenih, stradalih... A i dalje je prisutan strah. Sve u svemu, život nam se mijenja iz dana u dan, do još neki dan smo njurgali o dosadi i karanteni, a onda je svima nama u Zagrebu brzo došla opomena. Da uvijek može biti gore. Tako da ja trenutno zahvalno sjedim u svojoj sobi (jer ju imam), 3. Dan P.P. (poslije potresa) i sjedim i razmišljam o svemu pa tako i o tome šta sam osobno učinila da razljutim majku Zemlju. Dok razmišljam, prisjećam se i naših divnih zajedničkih trenutaka. I jedva čekam da ih ponovimo i da ih opet doživim, ali ovaj put gledam drugim očima, diram novim rukama i osjećam novim srcem. Zahvalnim. Pažljivim. 🌍🙏🏻 . . . #motherearth #korcula #velaluka #pag #vitaminsea #gratefulheart #caring #tb #balance #⚖️ #ecipeciquotes