Ecija Ivušić na Instagramu se u podužoj objavi osvrnula na položaj žena u našem društvu te je dala svoj zaključak povodom Dana žena.

Ecija Ivušić na društvenim mrežama često objavljuje fotografije u seksi modnim kombinacijama, a ništa drugačije nije bilo ni u njezinoj objavi na Dan žena.

"Jedno od prvih sjećanja koje se tiče ikakve rekognicije rodnih uloga je da sam sa 6 godina užasno bila tužna što nisam dečko jer svaki put kad sam htjela voziti bicikl morala sam paziti da imam obučene hlače, a ne haljinu. Jedno desetak godina kasnije, sjedeći razočarano u prekrasnoj haljini ponovno sam bila tužna što nisam dečko jer sam shvatila da su oni ti koji češće “vozaju” cure, nego bicikle. Naravno, u hlačama. Danas, nakon skoro 18 godina staža u medijima i modelingu, nakon što sam kao žena doživjela sve i svašta bez obzira jesam li nosila haljinu ili hlače, i dalje svako malo znam biti tužna što se nisam rodila kao muško", napisala je Ecija te je dodala:

"Da li bi me se na poslovnom sastanku neki šef programa usudilo pitati “šta sam sve operirala na sebi” i da li bi ikada moj poslovni angažman ovisio o spremnosti na privatnu angažiranost da sam muškarac, ne vjerujem. U svakom slučaju, ako i da, opet su drugačije startne pozicije. Ako ni zbog čega drugog, zato što se to ženama ipak češće događa. Postoji puno naziva za žene ovisno o stupnju njihove ambicije. Ona koja ne radi puno, je sponzoruša. Ona koja radi previše je kučka. Koja odgaja djecu i drži 4 kuta kuće je samo kućanica. Ona koja radi i odgaja djecu, pse, a najčešće i muža je žena, majka, kraljica. Muškarac je uvijek samo muškarac, koliko god malo ili puno radio i privređivao i doprinosio domu i obitelji, za muškarce nema pripadnih epiteta i stupnjevanja ambicija. On je najčešće samo muškarac, frajer ili gospodin iako potonja dva rijetko kad djelima i manirima odgovaraju nazivu. I tako sjedim danas tu u hlačama (ne spremam se voziti bicikl, niti biti vozana btw), malo hejtam pretkinje, feminizam i emancipaciju od kojih pomalo odustajem s godinama, ali oni nažalost ne odustaju od mene i još jednom sam malo tužna što nisam muškarac jer kao prvo, bila bih top muškarac! Baš onakav kakav svijetu treba- čvrst, uglađen, pametan, pristojan, blag, empatičan i pravedan. Ali eto. Bog je htio da sam sve to, samo još bolje i ljepše upakirano. Žena. Oni koji je ne znaju će možda reći sponzoruša, oni koji misle da je znaju će reći kučka, a oni koji je znaju neće reći ništa i biti će zahvalni što je imaju u životu...", istaknula je.

"Tako da sretan dan želim svim sponzorušama, kučkama, kućanicama i ženama majkama kraljicama. Njihovim haljinama, štiklama, pregačama i hlačama. Btw zašto je feminizam imenica muškog roda? Kakvog to ima smisla? Nema. Isto kao što nema ni to da su hlače ženskog roda. Sve je to podložno različitoj interpretaciji. Sve osim kad ti žena kaže ne. To shvati upravo tako i dodaj uskličnik na kraju rečenice, a ne svog ega. Toliko nam barem dugujete danas i zauvijek", zaključila je Ecija Ivušić u objavi na svom Instagramu.