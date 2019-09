Ecija Ivušić opet plijeni pažnju fotkama na Instagramu.

Domaća radijska voditeljica Ecija Ivušić svakodnevno s obožavateljima na svom profilu na Instagramu, gdje je prati njih 53 tisuće, dijeli dio vlastite svakodnevnice, ali i uljepšava njihovu.

Iako ljepotica obično svojim fotkama raspameti fanove, njezina najnovija objava izazvala je i neke kritike. Bivša plavuša koja sada hrabro nosi svoju novu tamniju boju kose pozirala je na stepenicama u bijelim tenisicama s apsolutno ogrmnom platformom.

"Iskorištavam ovu svoju instagram platformu da vam zaželim divan početak vikenda. Također iskorištavam drugu vrstu platforme da petkom budem visoka. Ovo drugo je možda malo plitko, ali prvo je zato dublje i iskreno. Budete mi oprostili. Pa happy weekend želim ljudiii", poručila je ona referirajući se na svoj modni odabir obuće, a iako su je mnogi izgrdili zbog izgleda tih cipela, drugima je u oko palo nešto drugo.

Naime, u uskim trapericama i crnom topiću Ecija je istakla svoj nevjerojatno tanak struk- toliko tanak da su se neki zapitali je li stvaran.

Naime, nekima se učinilo da je struk voditeljice neproporcijalno tanak što bi značilo da je koristila fotošop ne bi li bila mršavija. To možda je ili nije istina, no ono što je sigurno je to da Ecija ima vjernu bazu obožavatelja kojima se sviđa u svakom obliku i izdanju - bila fotošopirana, prirodna ili u neobičnim odjevnim kombinacijama.