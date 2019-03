Ecija Ivušić otvorila je dušu na Instagramu te objavila dugi i emotivni status.

Ecija Ivušić poznata je po tome što često iskreno progovara o događajima iz svog privatnog života na društvenim mrežama.

A to je učinila i jučer na Instagramu na kojem je objavila isti selfie dva puta te otvorila srce i dušu svojim obožavateljima o jednom prekidu prije 4 godine.

"Kad sam prekidala s jednim bivšim prije 4 godine, čula sam rečenicu koju sam odvrtila u glavi bezbroj puta dosada. 'Pazi da ti ne prođe vrijeme.' Reko- Vrijeme za šta? 'Ako misliš na moje vrijeme, ono tek dolazi. A jedini rok trajanja koji je istekao je tebi i meni. Sretno ti i doviđenja.' Eee da sam bar to bila rekla... Ali nisam. Samo sam se cinično nasmijala i pristojno se rastala u tom trenutku. Taj komentar bi čak donekle i razumjela da sam ja njega ostavljala pa da je to rekao u trenutku nemoći ili da me povrijedi. Ali nije bio taj slučaj. Mislim da sam se u svom 'stilu' čak i nadala pomirenju i borila za nastavak neke beznadne priče, koje se u današnjem trenutku više ni ne sjećam. Jedino te zadnje rečenice", započela je Ecija.

"Svaki put kad bih doživjela neko ljubavno razočaranje sjetila bih se te rečenice i posumnjala u sebe. Danas me nije okrznuo neki bivši nego prijateljica. U najboljoj namjeri, ali svejedno. Kad sam se požalila da mi se uvaljuju samo djeca ili starci, rekla je da realno frajeri mojih godina i ne gledaju 30 plus ženske nego 20-godišnjakinje. Isto sam se samo cinično nasmijala i promijenila temu. Ali zaključak dođe na isto. Kao šta? Ženama u najboljim godinama, koje se napokon ostvaruju ili su se već ostvarile na mnogim životnim poljima, neovisne su, stabilne i napokon zadovoljne sa sobom, a samim time i dobro i izgledaju- nama je prošlo vrijeme?! Pa ne baš. Jedino što prolazi pored mene i hvala bogu na tome su frajeri koji traže 20-godišnjakinje. S tim da se razumijemo- ništa loše ne mislim o twenty something girls. One su upravo tu gdje trebaju biti u životnom ciklusu. Ali i ja sam. Samo nešto bih rekla samoj sebi u tim godinama.

Draga Ecija- ljubav nije karijera. Tu se ne trebaš usavršavat, dokazivat i napredovat da bi uhvatila korak s nekim ili za nekog. Tu trebaš samo biti svoja i ono što jesi. Tu ne trebaš doći do cilja. Cilj si ti. Sve ono što jesi, što čini tvoju bit i najbolju verziju tebe. Zato netko nađe svog para već u 20-im, a netko se načeka i do 40-e. Dok ne dosegne svoju najbolju verziju. Jer hej- super je bio moj iphone 4, ali desetka je ipak nekako bolja..."

Nikad i za ništa nemojte dati ikome da vam broji nešto što nema veze s matematikom. Vrijeme, godine, bore, kilograme, frajere, žene... Jedino što trebate znati nabrojati je koliko puta ste ustali nakon što ste pali i koliko puta je srce ponovno pravilno zakucalo nakon trenutnih aritmija. Također slobodno brojite sve stepenice koje ste prošli da dođete do tu gdje jeste i slobodno brojite koliko ste verzija sebe prevladali da bi došli do ove koje ste sad. Postoji netko tko upravo trči da dođe na tvoju stepenicu ili se već popeo na vrh i čeka te da stigneš. Toliko o minus plus godinama. Vremenu koje je “prošlo”. Matematičkim izračunima. Gdje je ljubav u svemu tome? I koja je za nju mjerna jedinica? Nemam pojma, al formulu otprilike znam. Najbolja verzija tebe u pravo vrijeme. Pusa, bok."

Na kraju je zaključila kako joj treba blog, a tisuće njezinih sljedbenika složilo se s tim. Nova karijera?