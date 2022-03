Ecija je fotkanjem na balkonu dodatno povisila temperaturu, a na fotografiju je odmah reagirao i njen zaručnik!

S dolaskom toplijeg vremena naše su poznate dame požurile uhvatiti malo boje na suncu. Ecija Ivušić, bivša radijska i televizijska voditeljica, s pratiteljima je podijelila fotografiju s balkona na kojem pozira u tankom bikiniju i visokim tirkiznim čizmama.

Uz fotografiju je napisala: ''Sezona sunčanja na terasi otvorena.'', a naše domaće zvijezde obasule su je komplmentima.

''Hot, hot'', napisala je Žanamari Perčić, a Nives Celzijus proglasila je Eciju ''zvjerkom''.

Ipak, uz sve ostale pohvale, pažnju je ukrao Ecijin zaručnik Goran Belošević.



''Dobit ću pritužbu od naših susjeda da sam terorist!'', napisao je Goran i poprilično laskao svojoj zaručnici.

Ecija i Goran zaručeni su od studenog prošle godine, a golupčići često javno dijele svoju zaljubljenost i sreću. Par je svoju ljubav odlučio okruniti brakom, a pripreme su u tijeku.

Par se zaručio nakon 6 mjeseci veze, a Goran je Eciju zaprosio u Firenzi. Misleći da ide kao pratnja na poslovni put svog partnera, Ecija nije mogla ni pomislila da će ju Goran zapravo pitati da mu postane žena.

''Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu'', rekao je jednom prilikom Goran o pripremi prosidbe.

