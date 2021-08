Snježana Mehun podijelila je fotografije sa svoje djevojačke zabave kao i njezine uzvanice, prijateljice Nives Celzijus i Ecija Ivušić, a jedna se fotografija među njima posebno istaknula.

Snježana Mehun uživa u djevojačkoj zabavi na našoj obali, a među onima koji slave s njom su i Nives Celzijus i Ecija Ivušić.

Podijelile su na Instagramu niz fotografija s jahte i posebno se istaknula ona Nivesine pozadine koju je okinula Ecija. "500 kuna, majke mi", našalila se Ivušić uz sliku na Instagram storyju.

Celzijus, koja se zna našaliti na svoj račun, objavila ju je i sama te iznenadila brojne obožavatelje neočekivanim prizorom.

Ecijina i Nivesina prijateljica, PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda Snježana udat će se za austrijskog jahtaša Franza Schillingera krajem ljeta.

"Samo najbolje za moje djevojke", istaknula je Mehun na jednom Instagram storyju. Snježana je otkrila da se odlično zabavlja u društvu Ivušić, Celzijus i buduće vjenčane kume Antee Kodžoman.

Inače, Nives je nedavno podijelila fotografiju koju je prvo htjela obrisati, no prijatelj ju je odgovorio od toga.

"Fotka koju ne da nisam mislila objaviti nego sam ju momentalno proslijedila u smeće da mi ne kvari pogled na lijepe fotke. Tragovi valjanja po šljunčanoj plaži na nogama i guzi, masnice, celulit, prištići, loš kut, čudna faca, sjena na faci, previše nesavršenih elemenata koji ne zadovoljavaju kriterije 'savršene' fotke. I tako pričam s frendom o procesu stvaranja fotki za društvene mreže i pregledavamo one osuđene na uništenje kako bi mu argumentirala da to ipak nije samo 5 minuta posla... Zaključili smo da se njegova i moja vizija 'savršene' fotke u potpunosti razlikuje. One odbačene, njemu su savršene jer kako kaže, vjerno dočaravaju trenutak. Naime, tragovi valjanja po šljunčanoj plaži privlačniji su od savršeno uglađenog tena ili točnije, što se manje trudimo, to bolje. Pa eto, reciklirao je neke od fotografija i spasio ih od uništenja. Hvala i njemu i @natascha_k_l za savršeno nesavršenu fotku", napisala je spisateljica i pjevačica.