Ecija Ivušić na Instagramu prepričala neobičan san koji sanja već godinama, a koji joj se sada konačno i ostvario.

Voditeljica i novinarka Ecija Ivušić i bubnjar benda Pravila igre Goran Belošević uživaju u svojoj sreći nakon što je pala romantična prosidba, a nakon što su se prvi dojmovi slegli, ona je na profilu na Instagramu otkrila jedan neobičan detal.

Ecija je sa svojim pratiteljima podijelila san koji sanja iznova više od 15 godina, a koji joj se, kako se čini, sada konačno i ostvario.

"Postoji jedan san koji sanjam, recimo od svoje dvadesete godine. Ne sanjam ga metaforički, nego ga zaista sanjam. Ponavlja mi se periodički dakle već 15, a možda i više godina. Pročešljala sam sve sanjarice, tumačenja snova, knjige koje se bave podsvijesti, čak sam u jednom navratu pričala i sa jednim cjenjenim psihologom o tumačenju tog sna. Niti jedno tumačenje nije bilo egzaktno, a oni kojima sam pričala bi najčešće rekli- “Ma šta te briga što znači, glavno da je lijep san.” A to definitivno je. Zato što godinama sanjam dvorac kojim lutam i stalno nailazim na nove sobe, police s knjigama, vrtove s kipovima i fontanama. San se iznova nadograđuje i svaki puta dvorac je sve veći i prostorije ljepše. Dan prije nego što me Goran zaprosio, gledali smo kroz prozor našeg apartmana u Villi Cori te sam mu počela pričati o tome snu zato što me vrt s fontanom, kipovima i stepenicama ispred sobe, neodoljivo podsjećao na vrt iz sna. Goran me gleda zbunjeno i kaže- “Pa kako to da mi prije to nisi pričala, užasno je freaky san i to što baš ovako sve izgleda u njemu.” Iskreno nisam se zamarala sa značenjem toga, uživala sam u trenutku i mislim si- pa šta, dvorac ko dvorac, vrt ko vrt. U svakom je (valjda) isto. Uglavnom 10 sati nakon tog razgovora u dvorcu me zaprosio. Nije znao za moj san otprije. I šta reći… Ponekad se snovi poklope s javom, dobri ljudi s još boljim dušama i baš uvijek, ali uvijek, sve bude dobro. Što se tiče dvoraca, neka su i malene kolibe, vaši “dvorci” su uvijek tamo gdje je vaše srce. A što se tiče srca, dok god je veličine dvorca, sve je dobro. Kome još nije, bit će. Uvijek bude. Samo sanjajte. A dok ste budni volite. Osjećajte. Živite. Činite dobro. Budite čovjek. I sve će biti kako triba", napisala je Ecija uz fotografije dvorca u Italiji u kojem ju je Goran zaprosio.

Ecija i Goran zaručili su se nakon šest mjeseci veze u Italiji kamo ju je on odveo na lažni poslovni put, a ona je na Instagramu prepričala kako je izgledala prosidba i pohvalila se prstenom.

O njihovoj se vezi počelo šuškati nakon što je Ecija na svom profilu na Instagramu objavila video u kojem se grle, a par se nakon toga zajedno pojavio i na jednom eventu i od tada svoju ljubav više od nikoga ne kriju.