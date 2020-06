View this post on Instagram

Ima ta jedna Valentina koja mi je uljepšala dan. Ima 26 godina, a na društvenim mrežama me prati od svoje 15-e. Dakle od moje 22. U tih 11 godina i Valentina i ja smo rasle. Ne znam za nju, ali za sebe imam osjećaj kao sam već proživjela 3 života. Rasla, mijenjala se, učila, bila povrijeđena, sazrijevala, bila mudrija. Valentina kaže da je puno toga naučila od mene. I pod time nije mislila na to kako se našminkati i što obući, nego, kako ona kaže- iz godine u godinu, od mene je naučila puno mudrosti. Jer nekad kad me “lupi”, najčešće život, znam sročiti neki životni tekst. Mama me sto puta molila da ne pišem ništa. “Nitko ne cijeni tvoju iskrenost, Ecija. Ljudi se samo naslađuju”. Pa što, tko treba vidjeti i razumjeti, čitat će. A ovi koji se naslađuju, neka im je slatko. Sve je bajka na tom instagramu. Svi se smiju i poziraju u najboljim izdanjima, na najljepšim lokacijama. Uključujući i mene. Nitko neće objavit fotku na dan kad je izgubio tlo pod nogama, kad je plakao, kad nije imao energije ustati iz kreveta, a kamoli se slikati. Što je ok, jer smatram da IG treba primarno biti zabava koju kliknemo kad želimo odmak od sebe i problema. I sama se zato većinom zezam na storyjima, beljim, namigujem, šaljem puse. Podijelim energiju kad je imam. Kad je nemam, vjerujte mi nemam je ni za sebe, a kamoli za druge. A kad osjetim ovakvu razmjenu energije kao s Valentinom, imam je za sve. I zato uvijek budite ono što jeste. I makar se slikali u najboljem fizičkom i psihičkom izdanju, ne sramite se svojih neuslikanih najgorih izdanja. Ne morate ih post-at i dijelit sa svima, ali priznajte sebi tko ste i što ste. Ja sam čitav život bez nedoumice znala tko sam. Ali dugo mi je trebalo da zapravo shvatim što sam. Netko tko je drukčiji. Netko tko ne trpi svačiju energiju. Netko tko ne voli ćaskati s nepoznatim ljudima. Netko tko očajnički želi da se drugi uz njega dobro osjećaju. Netko tko idealizira. Netko tko će napraviti sve da nikada ne povrijedi osobu do koje joj je stalo. Netko tko će na putu do doma razmišljati da li je dovoljno ljubazno pozdravio tetu u dućanu. Netko tko grize nokte do krvi kad nema umjetne... (Nastavak na sljedećem postu) #ecipeciquotes