Ecija Ivušić i Nives Celzijus zabavile su se na ženskoj večeri u kinu.

Domaća voditeljica te glumica i pjevačica Dan zaljubljenih provele su zajedno.

Radi se o Eciji Ivušić i Nives Clezijus, koje su Valentinovo provele u kinu, a nakon filma opustile su se uz čašu vina.

"Kaže ona meni jučer: 'Nije da sam ja baš neka sramežljiva, ali imala sam tremu prije našeg dejta. Nekad imaš baš zastrašujući gard. Daj zamisli kak' je frajerima.' E, Nives, nije da sam baš neka koju je lako fascinirat, ali stvarno postane jako brzo vruće pored tebe. Daj zamisli kak' je frajerima! Dosta o 'frajerima'. Ovo je naša večer. Sretno Valentinovo, bejbe, stay just the way you are", poručila joj je Ecija pored zajedničke fotografije na Instagramu.

I dok se Ecija odlučila za nešto zatvoreniju kombinaciju, Nives je blistala u crnoj koja je naglasila njezin bujni dekolte.

Koliko ženski izlasci mogu biti dobri, najbolje pokazuju njih dvije koje su doslovno blistale.

Iako vjerujemo da im ne nedostaje udvarača, čini se da još uvijek nisu stigli posebni muškarci koji bi osvojili njihova srca.