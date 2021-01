Dwayne \"The Rock\" Johnson i Bruno Lauer

Dwayne "The Rock" Johnson poklonio je automobil bivšem hrvačkom menadžeru Brunu Laueru koji mu je pružio dom kada s 15 godina nije imao gdje živjeti niti je imao novca.

Glumac Dwayne "The Rock" Johnson (48) još je jednom potvrdio da se ispod njegovih čvrstih mišića krije nježno srce.

Trenutno najplaćeniji glumac na svijetu, nije oduvijek uživao u bogatstvu, a sada se sjetio čovjeka koji mu je pomogao u najtežim trenutcima.

Naime, kada se s 15 godina doselio u Nashville, Johnson nije imao gdje živjeti niti je imao novaca, a pomogao mu je bivši hrvački menadžer Bruno Lauer koji ga je primio u svoj dom.

Glumac se svojem dobročinitelju odužio automobilom od 30 tisuća dolara koji mu je poklonio za Božić, a snimku iznenađenja objavio je na svojem Instagramu.

"Upoznajte mojeg dugogodišnjeg prijatelja Bruna. Volim te, brate!" napisao je "The Rock u opisu videa u kojem je ispričao i priču o njihovom prijateljstvu.

"Ne mogu ti dovoljno zahvaliti na onome što si učinio kad mi je bilo 15 godina. Imao si puno pravo reći da ne znaš tog klinca i ne želiš živjeti s njim, ali ipak si me primio. Bruno, puno mi to znači jer mi je to promijenilo život. Hvala ti što si mi kupio prvi auto, a sad ti imam prilike reći: ovo je tvoj novi auto", rekao je glumac u emotivnom videu u kojem su se obojici zasuzile oči.

"Nikad nitko za mene nije učinio ovako nešto", kazao mu je Lauer i također izjavio ljubav.

Dwayne već drugu godinu zaredom predvodi Forbesovu listu najbolje plaćenih glumaca sa zaradom od 87.5 milijuna dolara, ponajviše zahvaljujući ulozi u nadolazećem Netflixovom filmu "Red Notice" koja mu je donijela 23.5 milijuna dolara.

Od 2019. godine u braku je s Lauren Hashian s kojom ima dvije kćeri, petogodišnju Jasmine i dvogodišnju Tianu Giu, dok s bivšom suprugom, filmskom producenticom Dany Garcijom ima 19-godišnju Simone Alexandru.