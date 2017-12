Glumac Dustin Hoffman ponovno je optužen za seksualno zlostavljanje.

Poznati američki glumac i dobitnik dvaju Oscara Dustin Hoffman ponovno je optužen za seksualno zlostavljanje. Nakon što ga je optužila spisateljica Anna Graham Hunter, koju je napastvovao na snimanju filma Smrt trgovačkog putnika, javno je istupila i Cori Thomas.

Cori je, naime, prijateljica Hoffmanove kćeri s kojom je išla i u srednju školu. "Sjedila sam na krevetu i čula kad je otišao u kupaonicu da se istušira. Vratio se nakon nekoliko minuta prekriven ručnikom, a onda ga je samo ispustio na pod. Zamalo sam pala u nesvijest. Bilo je to prvi put da vidim golog muškarca. Nisam znala što da radim, a on je očigledno uživao. Zatim se obukao i pitao me hoću li mu izmasirati stopala. Spasio me zvuk telefona. Majka je došla po mene i zvala me s recepcije", rekla je.

Tada 16-godišnja Cori nikome nije ispričala što se dogodilo, pa čak ni Hoffmanovoj kćeri kojoj je kasnije bila kuma na vjenčanju. Cori nije jedina žena koja je optužila Dustina. To je učinila i Melissa Kester čiji je dečko još 1986. godine radio glazbu za film "Ishtar", a jednu od glavnih uloga igrao je upravo Hoffman, piše Daily Mail.

"Rekla sam mu da se bavim pisanjem i da mi je želja pisati scenarije, a njega je to zainteresiralo. Tražio me broj mobitela kako bi mi pomogao i ja sa mu dala. No, treći dan mog posjeta me napstvovao. Pokušavao je snimiti vokale u kabini i nije mu išlo. Počeli smo se zezati, a on je rekao da dođem kod njega u kabinu. Zagrlio me kako bi mu bilo lakše, a meni nije bilo ništa sumnjivo. Pa uostalom, moj dečko je tamo sjedio. Međutim, on je u jednom trenutku ugurao prste u moje gaćice, a ja sam se doslovno smrzla. Dečko i ostali to nisu mogli vidjeti, jer su nas vidjeli samo od torza prema gore", rekla je Kester. Osim njih, optužile su ga i Wendy Riss Gatsiounis, producentica serije "Genij", te glumica Kathryn Rossetter.