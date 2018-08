Duško Tošić, suprug Jelene Karleuše odrastao je u siromaštvu.

Jelena Karleuša supruga je Duška Tošića, poznatog srpskog nogometaša. O tome kako dobro žive već svi znaju, a ako samo bacite oko na njihove profile po društvenim mrežama u to ćete se i uvjeriti.

Ipak, put do raja bio je trnovit. Njegov život u djetinjstvu nije izgledao nimalo glamurozno.

Jelena Karleuša, Duško Tošić (FOTO: Instagram)

Duško je odrastao u malenom selu Orlovat kod Zrenjanina. Njegovi roditelji bili su jako siromašni i kako im dijete ne bi bilo gladno odveli su ga u internat. Tamo je proveo tri godine.

Tu je odluku navodno donio njegov otac, kako bi Duško imao bolje djetinjstvo. Tamo se školovao ali i započeo trenirati nogomet koji je kasnije postao njegov poziv, piše srpski Kurir.

Jelena Karleuša, Duško Tošić (FOTO: Instagram)

Duško je danas uspješni nogometaš, on i njegova obitelj žive i više no dobro, no put do trona bio je itekako težak.

Danas je okružen glamurom i ugodnim životom, no njegova nevjerojatna priča mnoge je ganula.



