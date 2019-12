Duo Kamikazete plešu oko šipke, a svojim su vratolomijama već na audicijskom nastupu publiku i žiri oduševile, ali malo i preplašile.

Evin i Carin talent je ples oko šipke, a same sebe nazivaju "lude Slovenke".

Naravno, one nisu lude kao što ste to možda pomislili na prvu, već su lude za plesom oko šipke, koji ih je ne samo predstavio hrvatskoj publici već i doveo u finale sedme sezone Supertalenta.

Već je njihov audicijski nastup zaustavio dah gledateljima, ali i žiriju, koji se malo i prestrašio, posebno Martina. No djevojke su profesionalke, iako iskreno priznaju da ima masnica i ogrebotina.

"Željele bismo pokazati i dokazati široj javnosti da je pole dance ples i da osporavamo stereotipe koji se i dalje javljaju mnogo puta. Želimo pokazati svoje znanje i međunarodnoj publici, pa je Supertalent Hrvatska nova odskočna daska na kojoj možemo pokazati svoje znanje i podijeliti ga s drugima. Još uvijek ima mnogo pojedinaca koji na prvi pogled ili spominjanje ovog plesa misle na striptiz i noćne klubove gdje bi trebao pripadati. Naša je misija dokazati što većem broju ljudi da je pole dance plesni sport koji je jednak drugima i zahtijeva puno snage i vježbe", poručile su nam još ranije te simpatične susjede.

Polufinalni nastup bio je još vatreniji, i to doslovno. "Očekivala sam istu razinu nastupa, ali, vjerujte, nismo ovo očekivali, otišle ste puno dalje. Pomrsile ste mi račune, nisam očekivala ovakvu razinu nastupa ovo je zaista bio nastup dostojan finala", rekla im je Maja. "Bit ću iskrena i surova, ja ću uzeti telefon i večeras glasati za vas" poručila im je Martina.

A kako su ove dvije ludo talentirane Slovenke primile vijesti o prolasku u veliko finale?

"Oduzelo nam je dah, nismo to očekivale, no htjele smo da prozovu naša imena. Bilo je, molim vas, samo recite naša imena. Molim vas! Ovo je ostvarenje snova", poručile su u jednom dahu u našem IN magazinu. Tada su i prvi put najavile veliki spektakl za finale. "Nešto što se dosad nije moglo vidjeti u talent showu ili cirkusu ili ičem sličnom. U našoj je glavi nešto zaista lijepo. I nevjerojatno, ludo..." Jesu li govorile istinu?

Definitivno jesu! "Meni je ovo nabolji nastup dosad, a samim time što je jedna od vas ozlijeđena, ...", poručio im je Davor. Naime, "Zaslužile ste biti tu i to ste sada dokazale", bio je vrlo jasan Janko.

"Imam samo dvije riječi: girl power", rekla im je Martina u nastavku. "Jako sam ponosna u ime nas četvero što ste opravdale prolazak u finale. Ne znam kako ste uspjele u tako kratkom roku izmisliti toliko novih pokreta. Vi kad dođete kući i pogledate snimku, reći ćete jedna drugoj hvala ti što postojiš", zaključila je Maja.

