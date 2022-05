Dunja Ercegović prvo je bila Lovely Quinces, pa je postala Bad Daughter, a za DNEVNIK.HR ispričala je što stoji iza promjene imena i zaokreta u karijeri.

Splitska kantautorica Dunja Ercegović, koja je na široj glazbenoj sceni poznatija kao Lovely Quinces, kroz najnoviji solo projekt Bad Daughter objavila je album "Let Me Panic" s kojim je brzo osvojila publiku i kritiku.

Nakon što je više od 40 domaćih urednika i novinara "Let Me Panic" skupno izabralo za album godine, uslijedilo je i priznanje regionalne udruge nezavisnih diskografa RUNDA za najbolji regionalni album po glasovima 50 izdavača i profesionalaca iz glazbene industrije. Stručni žiri nagrade Rock&Off odlučio je da je Album godine "Let Me Panic" izvrsne Bad Daughter, a Bad Daughter slavila je i u kategoriji za Pop&Off izvođača godine. Nakon svega, nedavno je stigla i nagrada Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu za najavni singl albuma "Favourite Game".

Svoj debitantski album koncertno je promovirala u zagrebačkom pogonu Jedinstvo 6. svibnja, a prije toga je objavila i live session za singl "Fuck Paris"

Kantautorica nam je otkrila što stoji iza njezina novog umjetničkog imena i kakve je reakcija njezinih roditelja na odluku da od "ljupke Dunje" postane "zločesta kći".

"Epitet koji sam dobila u pubertetu koji zasigurno nije bio lak period mojim roditeljima. Naravno to je interna šala između mene i moje drage majke koja se sad zbog ovog projekta boji da će ljudi dobiti krivi dojam", ispričala je Dunja za DNEVNIK.HR.



Zanimalo nas je i koja je razlika između "ljupke i" i "zločeste" Dunje, kao i hoćemo li ikada više imati priliku čuti Lovely Quinces.

"Lovely Quinces nije završena priča i sigurno ćete imat priliku je čuti. Odgovor se krije u pitanju, haha, jedna je ljupka, a druga je zločesta. Zezam se, osim očite promjene žanra, neke teme koje opjevavam, to radim kroz drugačiju izmišljenu personu", objašnjava.



Osim drugačijeg naziva, Bad Daughter i zvuči različito Lovely Quinces, a Dunja nam je pojasnila o čemu se tu radi.

"Jednostavno je novi teren za igru. Htjela sam isprobati gdje se sve mogu razvijati i hoću li moći uspješno plivati u drugom žanru", kaže glazbenica.



Ove godine je osvojila puno nagrada i priznanja, no to joj ipak nije najveća motivacija u radu.

"Neću reći da ne držim do nagrada, ali bitnije su mi ipak druge stvari, na primjer je li ljudi zapravo slušaju taj album doma, je li im nešto napravi i smatraju li ovo dovoljno dobrim da plate ulaznicu za to", iskrena je Dunja.



Njezine pjesme ostvarile su i svjetski uspjeh, no ona je po tom pitanju jako skromna.

"Ne bi se složila da su ostvarile svjetski uspjeh, samo sam imala priliku da ih promoviram van naših granica i ostvarila sam suradnje s ljudima koje dosta cijenim. Teško je s ove geografske dužine i širine ostvariti svjetski uspjeh", smatra kantautorica.



Ipak, priznaje da je osvajanje inozemnog tržišta jedan od razloga zašto pjeva na engleskom.

"Pa jedan od razloga sigurno, a i postoji velika prednost kada te ljudi mogu razumjeti u New Yorku, Berlinu ili Trstu", ističe sa smiješkom.



Dunjini glazbeni počeci bili su u rodnom Splitu, pa nas je zanimalo prepoznaju li je sada već sugrađani i kako su je prihvatili.

"Ne prepoznaju, haha. Sigurno postoji jedna grupa ljudi koja cijeni šta radim i prati. Nisam već dugo svirala pa više ne znam je li se ta publika proširila", priznaje.

A kako se uopće rodila tolika ljubav prema glazbi?

"Ne znam, jednostavno se tako dogodilo", kaže.

Ispričala nam je i odakle crpi inspiraciju za pjesme.

"Ljubavni odnosi, jedino o tome znam, to jest ne znam, haha, pa onda i o tome pišem. I ne vjerujem toliko u inspiraciju koliko u rad, nikad nisam imala taj romantiziran filmski trenutak gdje me odjednom nešto inspirira pa napišem pjesmu o tome", govori kantautorica.



Osim što pjeva, sklada i piše pjesme, te usto još svira i nekoliko instrumenta, Dunja se okušala i kao glumica u kazalištu i ne krije da bi se i time htjela baviti u budućnosti, a zbog svega toga nametnulo se i pitanje o njezinim drugim skrivenim talentima.

"Ja bi voljela da mi naiđe još kakav glumački angažman, a ako imam još kakve skrivene talente, ne bi imala vremena za njih", govori Dunja koja ne živi samo od glazbe već radi i u jednoj kreativnoj agenciji.

Na kraju se pohvalila jednom zanimljivom novosti u svojem životu.

"Napokon sam naučila počupati obrve, a da ne kihnem", otkrila je Dunja.

