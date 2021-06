Duje Čop zaprosio je Anu Kurobasu na Božić 2019., a htjeli su se i ranije vjenčati, no planove su odgodili zbog koronavirusa.

Nogometaš Dinama Duje Čop (31) oženio se nakon sedam godina veze manekenkom Anom Kurobasom (31).

Vijest o vjenčanju je otkrivena zahvaljujući influencerici Emi Luketin koja je objavila fotografiju para nakon što su izgovorili sudbonosno da. Podijelila je i snimku Čopa i Ane kako plešu na pjesmu Eda Sheerana "Perfect".

Na Eminim Instagram storyjima se vidi da je Duje obukao klasično crno odijelo, a njegova draga je imala bijelu, čipkastu vjenčanicu i dugi, prozirni veo.

Čop se nakon Luketin odlučio podijeliti jedan video s vjenčanja. Stavio je na Instagram story snimku koja prikazuje auto u kojem se vijori hrvatska zastava dok prolazi, kako se čini, Zagrebom.

Inače, Ana je ranije otkrila za In magazin da je njoj i nogometašu, koji ju je zaprosio za Božić 2019., korona poremetila planove za vjenčanje.

"Mi smo trebali imati svadbu u svibnju ali smo nažalost morali odgoditi. Do zadnjeg smo trenutka čekali da vidimo što će zapravo biti. Mislim da sam i zbog toga bila dosta u strepnji, da bi koronu i lakše podnijela da nismo imali sve isplanirano. Ali generalno sve smo organizirali i sve što smo željeli uspjeli smo prebaciti za neki možda novi datum. S obzirom na nogometnu sezonu još uvijek ne znamo kad će to biti ali imamo ideju za zimsko vjenčanje, tako da se nadamo da će biti uspješno", ispričala je.

Tada je ispričala i da će svadba biti u Hrvatskoj. "Ja ti volim da sve to bude nekako bajkovito, volim i da je tradicionalno, a opet da je glamurozno. Onda bi i s Dujom naravno razgovarala o nekim njegovim idejama ali generalno sam ja više vodila računa o svemu. I mogu ti reć da mi je bilo super jer sve što mi je palo na pamet, uspjela sam dobit", rekla je.

Priznala je i da se muči s odabirom vjenčanice. "Jedino mi je ostalo to i cipele, cipele računam da ću lako ali vjenčanica mi je baš problem. Ne znam, dobro mi stoje relativno svi modeli, a s druge strane htjela bih da bude drugačije i posebno, a sve mi je nekako već viđeno. Tako da ću ja desetak dana prije svadbe - ono koja bude, uzimam je i to je to haha", zaključila je.