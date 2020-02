Duffy je nakon gotovo desetak godina šutnje odlučila sa svima podijeliti bolno i tragično iskustvo kroz koje je prošla.

Britanska pjevačica i skladateljica Duffy šokirala je javnost emotivnim i otvorenim priznanjem o patnji koju je prošla nakon što je bila zatočena i silovana, napomenuvši da je svoje iskustvo već puno puta htjela podijeliti sa svijetom.

Danas 35-godišnja Velšanka u javnosti se nije pojavljivala desetak godina, a svoje je iskustvo sada podijelila na Instagramu, gdje ju prati gotovo milijun fanova. To joj je trenutačno jedina objava.

"Možete samo zamisliti koliko sam puta htjela pisati o ovome. O načinu na koji bih ovo napisala, kako ću se nakon toga osjećati. Zapravo, ni sada nisam sigurna da je pravo vrijeme ni zbog čega se osjećam uzbuđeno i slobodno govoriti. Ne mogu to objasniti. Mnogi od vas pitaju se što mi se dogodilo, gdje sam nestala i zašto. Jedan novinar kontaktirao je sa mnom, pronašao je način da dođe do mene i ispričala sam mu sve prošlog ljeta. Bio je jako ljubazan i bilo mi je sjajno konačno progovoriti. Istina je, i vjerujte mi, molim vas, da sam sada dobro i na sigurnom.

Bila sam silovana i drogirana i zatočena na nekoliko dana. Naravno da sam preživjela, no oporavak je potrajao. Nema lakog načina govoriti o tome, ali mogu vam reći da sam u posljednjih deset godina samoj sebi obećala da ponovno želim osjećati sunce u svom srcu, sunce koje sada ponovno sija.

Pitate se zašto nisam iskoristila glas da izrazim svoju bol? Nisam htjela svijetu pokazati tugu u svojim očima. Pitala sam se, kako da pjevam iz srca kada je ono slomljeno? No polako je zacijelilo.

U narednim tjednima objavit ću spomenuti intervju. Ako imate nekih pitanja, voljela bih odgovoriti na njih, u istom intervjuu, ako to bude moguće. Zahvalna sam na ljubavi i cijenim ljubaznost koju ste mi pokazivali kroz godine. Bili ste mi prijatelji i želim vam zahvaliti na tome.

Molim da poštujete ovaj potez koji sam odlučila napraviti i ne želim u to uvlačiti svoju obitelj. Molim vas da me podržite i da ovo bude pozitivno iskustvo", napisala je Duffy u objavi.

Prije nego što se povukla s glazbene scene i iz javnosti, ostvarila je velik uspjeh i osvojila brojne glazbene nagrade. Njezin debitantski album "Rockferry" ubrzo nakon izlaska na tržište dospio je na prvo mjesto britanske ljestvice i oborila rekorde prodaje u svojoj zemlji. Najpoznatiji hitovi su joj "Mercy" i "Warwick Avenue".