Duffy je nedavno javno progovorila o velikog tragediji koju je doživjela, a sada je odlučila detaljno opisati što joj se dogodilo i kako.

Britanska pjevačica Duffy prije nekoliko je mjeseci šokirala javnost otkrićem kako je bila zatočena i silovana, a svoje je tragično i bolno iskustvo odlučila podijeliti putem društvenih mreža nakon gotovo deset godina šutnje.

Danas 35-godišnja Velšanka u javnosti se u tom periodu nije pojavljivala, a sve je podijelila na Instagramu i to joj je trenutačno jedina objava.

Sada je pak odlučila još detaljnije opisati doživljenu tragediju, i to na vlastitoj web-stranici. Duffy otkriva kako je bila drogirana u restoranu u kojem je slavila rođendan, prije nego što je bila oteta i silovana u inozemstvu, te se avionom vratila u svoju zemlju, gdje je nakon toga bila zatočena u vlastitom domu.

"Bio mi je rođendan i bila sam drogirana u restoranu, bila sam drogirana i sljedeća četiri tjedna. Ne mogu se sjetiti ukrcaja na avion i povratka kući. Bila sam smještena u hotelsku sobu i silovana. Sjećam se boli i pokušaja da ostanem pri svijesti nakon što se sve dogodilo. Zaglavila sam s počiniteljem još jedan dan, nije me ni gledao, hodala sam cijelo vrijeme iza njega. Bila sam u stanju polujave, njemu na raspolaganju.

Razmišljala sam o bijegu u susjedni grad dok je spavao ali nisam imala novca i bojala sam se da će poslati policiju zbog bijega ili bi me tražili kao nestalu osobu. Ne znam otkud mi snaga da izdržim sve tih dana, no osjećala sam prisutnost nečega što mi je pomoglo da ostanem živa. Vratila sam se zajedno s njim avionom, ostala sam mirna i normalna koliko sam mogla u toj situaciji, a kad sam došla kući, sjedila sam omamljena poput zombija. Znala sam da mi je život u neposrednoj opasnosti, dao mi je do znanja da me želi ubiti. Drogirao me tamo sljedeća četiri tjedna, ne znam je li me i tada silovao", napisala je između ostaloga.

Dodala je i kako je uspjela pobjeći te na kraju otići na policiju, no ime počinitelja u tekstu nije otkrila.

"Koliko god moja priča bila mračna, govorim sve ovo iz srca, zbog vlastitog života i zbog života drugih koji su prošli kroz istu patnju", zaključila je Duffy.

Inače, prije nego što se povukla s glazbene scene i iz javnosti, ostvarila je velik uspjeh i osvojila brojne glazbene nagrade. Njezin debitantski album "Rockferry" ubrzo nakon izlaska na tržište dospio je na prvo mjesto britanske ljestvice i njime je oborila rekorde prodaje u svojoj zemlji. Najpoznatiji su joj hitovi "Mercy" i "Warwick Avenue".