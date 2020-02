Duffy je progovorila o zlostavljanju i zatočeništvu, pa je napali da promovira novi album.

Nije trebalo proći puno vremena nakon što je britanska pjevačica Duffy otkrila kako je bila zatočena, drogirana i silovana, da se jave zlobni trolovi i komentari koji su preplavili društvene mreže.

Pojedinci su na Twitteru komentirali zašto nije prijavila incident policiji ranije i zaključili da se na taj potez odlučila samo kako bi promovirala svoj novi album.

"Zašto to nije ranije otkrila? Silovanje je pogrešno, ali nemoj pričati koliko je to hrabro nakon što ti je trebalo toliko puno da progovoriš", "Hrabro bi bilo da je to učinila čim prije. Nije malo dijete, odrasla je žena. Trebala je odmah ići na policiju", "Možda sam malo cinična, ali ima li ona neki novi album?", neki su od komentara.

Danas 35-godišnja pjevačica u javnosti se nije pojavljivala godinama, a sada je odlučila progovoriti o teškim događajima koje je proživjela i zbog kojih se odlučila povući iz svijeta glazbe.

"Možete samo zamisliti koliko sam puta htjela pisati o ovome. O načinu na koji bih ovo napisala, kako ću se nakon toga osjećati. Zapravo, ni sada nisam sigurna da je pravo vrijeme ni zbog čega se osjećam uzbuđeno i slobodno govoriti. Ne mogu to objasniti. Mnogi od vas pitaju se što mi se dogodilo, gdje sam nestala i zašto. Jedan novinar kontaktirao je sa mnom, pronašao je način da dođe do mene i ispričala sam mu sve prošlog ljeta. Bio je jako ljubazan i bilo mi je sjajno konačno progovoriti. Istina je, i vjerujte mi, molim vas, da sam sada dobro i na sigurnom. Bila sam silovana i drogirana i zatočena na nekoliko dana. Naravno da sam preživjela, no oporavak je potrajao. Nema lakog načina govoriti o tome, ali mogu vam reći da sam u posljednjih deset godina samoj sebi obećala da ponovno želim osjećati sunce u svom srcu, sunce koje sada ponovno sija.

Pitate se zašto nisam iskoristila glas da izrazim svoju bol? Nisam htjela svijetu pokazati tugu u svojim očima. Pitala sam se, kako da pjevam iz srca kada je ono slomljeno? No polako je zacijelilo. U narednim tjednima objavit ću spomenuti intervju. Ako imate nekih pitanja, voljela bih odgovoriti na njih, u istom intervjuu, ako to bude moguće. Zahvalna sam na ljubavi i cijenim ljubaznost koju ste mi pokazivali kroz godine. Bili ste mi prijatelji i želim vam zahvaliti na tome. Molim da poštujete ovaj potez koji sam odlučila napraviti i ne želim u to uvlačiti svoju obitelj. Molim vas da me podržite i da ovo bude pozitivno iskustvo", napisala je Duffy u objavi.

Prije nego što se povukla s glazbene scene i iz javnosti, ostvarila je velik uspjeh i osvojila brojne glazbene nagrade. Njezin debitantski album "Rockferry" ubrzo nakon izlaska na tržište dospio je na prvo mjesto britanske ljestvice i oborila rekorde prodaje u svojoj zemlji. Najpoznatiji hitovi su joj "Mercy" i "Warwick Avenue".