Unatoč svim pokazateljima da društvene mreže itekako imaju svojih nedostataka, svi zaključuju da su u današnje vrijeme jednostavno neophodne pogotovo kad su u pitanju javni poslovi.

Poslije skandala s Cambridge Analyticom, to jest priznanjem Marka Zuckerberga da je Facebook pogriješio jer je spomenutoj britanskoj tvrtki omogućeno da se koristi osobnim podacima milijuna korisnika njegove društvene mreže, popričali smo s našim celebrityjima o tome kakav je njihov stav prema Facebooku i Instagramu poslije svega spomenutog.

Kao što je bilo i za očekivati, većina ih koristi upravo spomenute.

''Facebook i Instagram danas su postali neophodni, glavni medij preko kojih se mi koji se bavimo javnim poslom možemo prezentirati. Instagram mi je danas glavni kanal za komunikaciju s publikom, profil mjesečno raste za 10.000 prirodnih sljedbenika što je impresivna brojka'', kaže nam Nives Celzijus, zvijezda serije ''Čista ljubav'' i članica žirija ''Tvoje lice zvuči poznato'' koja bez obzira na spomenutu aferu ne razmišlja o brisanju svojih profila.

''Ma kakvi. Možda je to sve napuhano, možda je i istina, ali me to uopće ne zanima. Sve što stavljam na društvene mreže, stavljam zato što ja to želim i jer mi u nekom trenutku odgovara. U svemu treba imati mjeru pa tako i u tome. Doista ne vidim razloga zašto bi moja privatnost bila narušena time'', zaključila je.

Što se tiče zabrinutosti oko privatnosti na društvenim mrežama, Nives nam objašnjava da ono što ne želi da drugi vide, ni ne objavljuje.

''Često stavim na mreže i neke fotografije i filmiće iz privatnog života, ali baš zato što uvijek imam kontrolu što stavljam, nemam razloga strahovati da će moja privatnost biti narušena, uništena ili da išta više nego sada trebam voditi računa o zaštiti privatnosti'', objašnjava.

Dvije najpopularnije društvene mreže koriste i Danijela Martinović, Antonija Šola i Renata Končić Minea.

''Nisam zabrinuta jer ne vidim na koji bi se način bilo što moglo upotrijebiti protiv mene. Fotografije koje objavljujem i sve što pišem stavljam jer smatram da mi nikako nikad ne bi mogle naštetiti'', s Nives se slaže i Minea.

Antoniji je trenutačno primaran Instagram jer se, kako je primijetila, osjeća pad Facebooka iako na njemu ima više pratitelja nego na Twitteru i Instagramu. Ni ona, kao ni Nives, Danijela i Minea, ne razmišlja o odlasku s društvenih mreža.

''Nažalost, bez obzira na sve, mišljenja sam kako si mi, javne osobe, ne možemo priuštiti odlazak s društvenih mreža, prvenstveno zbog poštovanja prema pratiteljima koje imamo, ali i zbog prirode posla, koja zahtjeva konstantnu prisutnost na istima'', kaže nam Danijela.

Oko njihovih profila uglavnom brinu i njihovi timovi jer uz pretrpan poslovni raspored, teško bi stigle odgovoriti na svaku poruku i zahtjev.

S hakiranjem Facebook profila susrela se naša mlada glazbena zvijezda Domenica koja, kad je ta situacija u pitanju, najviše žali zbog fotografija bez kojih je ostala, a jedino rješenje tog problema bilo je otvaranje novog profila.

Domenica svoje društvene mreže još uvijek sama uređuje, a iako joj ponekad nedostaje ideje oko toga što objaviti ili napisati, svjesna je toga da se na to mora natjerati jer je danas takvo doba da su društvene mreže postale dio posla kojim se bavi.

No svi se slažu u jednom, Instagram je puno ljepši i slađi, ali Facebook ipak ima svojih prednosti.