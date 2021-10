Prema pisanju medija u regiji obitelj Draška Stanivukovića je za njegovu aferu s Tanjom Savić saznala iz tiska i to im nikako nije bilo drago.

Ljubavna afera 28-godišnjeg gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića i 36-godišnje pjevačice Tanje Savić vruća je tema medija u regiji, nakon što je otkriveno da ga je zbog preljube ostavila djevojka Kristina Beronja, a njegova obitelj je za sve saznala iz medija jer im je sve tajio.

"Tanja i Draško su se vješto skrivali, počeli su se viđati dok je on još bio u vezi s Kristinom s kojom se trebao vjenčati, ali ga je ona ljetos ostavila jer je saznala za njegovu aferu s pjevačicom. Međutim, njegova obitelj, koja je inače jako imućna, nije znala da se on viđa s Tanjom i da ga je zaručnica iz tog razloga ostavila. Kada su mediji počeli brujiti o tome, oni su sjeli da sa njim razgovaraju i on tada nije priznao da je u vezi, ali nije ni negirao da se tu nešto dogodilo. Vrlo jasno su mu dali do znanja da ne podržavaju tu vezu i da Tanja nije žena za njega. Vjerojatno se ljudi vode time da ona ima dvoje dece o kojima mora brinuti, a i svi su upoznati s njenim problemima s još uvijek zakonitim suprugom Dušanom i ne misle da je pametno da se Draško u sve to petlja. Pri tom, na ozbiljnom je položaju da bi izlazili članci o njemu i tome kako je s pjevačicom. Trajao je dugo taj razgovor", izjavio je izvor blizak Drašku za portal Blic.

A čini se da ni njemu nije drago što se našao pod povećalom zbog ljubavnih problema.

"Ni njemu nije drago što mediji bruje o njemu i Tanji. On je njoj to i rekao i objasnio joj je da je najbolje da se ne vide i ne čuju jedno vrijeme dok se sve ne stiša. Tanji nije bilo drago zbog toga, nimalo, ali je rekla da poštuje njegovu odluku. Nije joj rekao da je razgovarao sa svojima i da su oni negdje prelomili da se on više ne viđa s njom", izjavio je izvor.

Tanja je po tom pitanju bila i ostala vrlo zagonetna pa ni u razgovoru za Novu.rs nije htjela demantirati navode o njihovom odnosu i zaključila je da je sretna žena.

"Pa već kad ste toliko pisali... Pa ne znam vidi li se to?! Pazi mene, ja koja dajem povoda. Ja sam samo ispunjena žena, iznutra", odgovorila je na pitanje je li sretno zaljubljena.