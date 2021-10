Draško Stanivuković ljetos je prema pisanju srpskih medija imao ljubavnu aferu s Tanjom Savić i to dok je bio u vezi s djevojkom Kristinom Beronjom.

Mladi gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ovih se dana našao u središtu pozornosti i to zbog afere s popularnom srpskom pjevačicom Tanjom Savić.

Nova.rs. prenosi kako je 28-godišnji Draško ovog ljeta imao aferu s 36-godišnjom Tanjom i da je ta vijest, očekivano, naljutila njegovu djevojku Kristinu Beronju koja ga je zbog toga odlučila ostaviti i otpratiti na profilu na Instagramu.

"Ne želim ništa komentirati. Ne bih, ništa. Ne bih ni demantirala. Meni je to sve smiješno. Nemam komentara, mislim da je to najpametnije. Ako bilo što izjavim, opet će to biti, znate ono", izjavila je Tanja za novu.rs koja za razliku od Kristine i dalje prati Draška na društvenim mrežama, baš kao i on nju.

Njihovu aferu razotkrila je voditeljica Jovana Jeremić tijekom gostovanja u jednoj emisiji, što se Tanji baš nije svidjelo.

Ona ni za srpski Telegraf nije željela konkretno odgovoriti je li bila u romansi s Draškom.

"Bože, kakvo je to pitanje! Imam li ja prava sačuvati privatnost i da ne moram iznositi neke detalje o svom privatnom životu? Ne moram ići na poligraf ili ne znam ja što. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze – poštujem. Ako nemate – poštujem i to. Što god da ja kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svatko tko priča o tuđem životu – on priča o sebi! Posebno mi je bila ona njena rečenica interesantna, „sjaši Kurta, uzjaše Murta“, je l? Znači to je njen moto u životu! To mogu kazati, ali opet ne želim ni s kim biti u konfliktu. Reče Jovana Jeremić i ostade živa, eto“, izjavila je Tanja.