Dragana Mirković progovorila o Kseniji Pajčin uoči njezina 42. rođendana.

Od strašnog ubojstva popularne srpske pjevačice Ksenije Pajčin prošlo je već gotovo deset godina, a pjevačicu koja bi 3. prosinca proslavila 42. rođendan ni dan danas nisu zaboravili brojni obožavatelji baš kao ni kolege.

Mnogi od njih su ostali u šoku i velikoj tuzi nakon što je Ksenijin život oduzeo njezin deset godina mlađi dečko i maneken Filip Kapisoda koji je nakon toga sam sebi presudio. Filipa je šira javnost upoznala u jednom reality showu, a ostao je zapamćen po toj strašnoj tragediji i činu.

Jedna od onih koja se prisjeća Ksenije oko rođendana koji više nikada neće proslaviti je njezina kolegica Dragana Mirković.

"To je bila jedna preslatka i najljepša devojčica, imala je 15 godina kad je počela surađivati sa mnom, kada je počela plesati u grupi. Ja nikada nisam videla ljepšu devojčicu i dan danas. Dva dana prije nego što je tragično preminula imala je emisiju kod nas na televiziji. Tada je rekla mom voditelju: "Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem". On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan, kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati što mi je važno imala reći. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da napravim za nju, ne znam što je bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno", priznala je Dragana za srpski Telegraf.