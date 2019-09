Dragan Veselić može se pohvaliti 27 godina dugom karijerom u zadarskom Kazalištu lutaka.

Jedan od glumaca u seriji "Drugo ime ljubavi" može se pohvaliti 27 godina dugom karijerom.

Njegovo je ime Dragan Veselić, a radi se o glumcu zadarskog Kazališta lutaka koji se odlično snalazi i pred kamerama. Njegov lik u novoj seriji i više je nego zanimljiv.

"Gostioničar Miro Milat je razriješeni svećenik koji drži gostionu. Grad u kojem djeluje nema svog svećenika, odnosno ima, ali on samo dolazi na krštenja, vjenčanja i sprovode, no za ovu duhovniju stranu ljudi se obrate meni. U gostioni tako imam stolić za sve njihove ispovijedi. On je dobri duh mjesta, svi ga vole, on voli jednu, a jedna druga njega strašno ne voli", otkriva nam ekskluzivno simpatični glumac kojeg smo gledali i u seriji "Larin izbor".

"Zasad, koliko znam, ja sam jako pozitivan lik. Mjestu pomažem u duhovnom i materijalnom smislu", nastavlja te otkriva kako je njegova vječna znatiželja presudila da prihvati ulogu i u novoj dramskoj seriji Nove TV. "Ja kao glumac lutkar nemam previše prilika biti pred kamerom, pa mi je ovo bila prilika da naučim i taj dio glumačkog zanata", iskreno otkriva.

Zanimalo nas je i smatra li televizijsku ulogu odskokom u karijeri za bilo kojeg glumca ili postoji nepisano pravilo da glumački svijet počne svog pripadnika gledati na drukčiji način nakon određenog mainstream projekta.

"Malo ljudi u prosjeku ide u kazalište. Mi se jadni trudimo da radimo najbolje što možemo, no generalno gledajući, puno je ljudi ispred televizije. Tako je televizija dobra da te ljudi upoznaju kao glumca jer mnogi ne idu u kazalište. Televizija je dobra za popularnost glumca", mišljenja je Veselić.

"Ova serija bavi se ljubavlju i ljubavnim intrigama, a ljudi vole turnuti nos u tuđi dvor. Mi smo među svjetskim prvacima za turanje nosa u tuđe dvorove jer tamo je uvijek nešto slađe. Pa kad to nemaju priliku svi, onda barem neka gledaju", odgovara Dragan na naše pitanje zašto bi gledatelji trebali pratiti "Drugo ime ljubavi", ističući kako apsolutno očekuje veliki uspjeh serije.

"Tehnika i način na koji se radio Larin izbor bili su odlični za ono vrijeme, a ovaj put je i dron došao na red i sva ta tehnologija pospješuje popularnost serije", komentira glumac naše pitanje o tome misli li da će serija postići još veći uspjeh od iznimno popularnog "Larina izbora".

Najvećim poslovnim uspjehom Dragan smatra svoje trajanje od gotovo tri desetljeća, uz sve moguće uspone i padove te bljeskove. "Najvažnije je trajati. Bez rada ne možete doći do tog bljeska", poručuje, no priznaje kako puno mlađi kolege iz serije imaju i puno više iskustva u serijalima od njega, pa ih se ne libi pitati za pokoji savjet kako bi njegov performans pred kamerama bio što uspješniji.

Na kraju smo ga morali pitati i za najveći gaf u karijeri, a njega saznajte u intervjuu u našoj galeriji.