Dragan Nikolić prije deset je godina otkrio detalje od svojoj supruzi Mileni Dravić.

Milena Dravić preminula je 79. godini života, no njezini uspjesi, ali i njezin ljubavni put s Draganom Nikolić zauvijek će se pamtiti.

Brak s njim bio je poput bajke, a nakon što je Dragan umro prije dvije i pol godine, Milena se počela osjećati sve lošije. U jednom intervju prije deset godina, Nikolić je puno govorio o svojoj supruzi, a mi vam donosimo dijelove njegovih izjava koje će vas ganuti.

Kako ste se Milena i vi upoznali?

"Na snimanju filma "Horoskop". Ona je tad već bila popularna, a meni je to bio, čini mi se, treći ili četvrti film. Tad sam prvi put vidio Milenu Dravić uživo. Bilo nas je petorica momaka koji su igrali velike uloge, a ona je igrala jedinu žensku ulogu u filmu. Na snimanju smo se sprijateljili. Bilo je to jedno veliko druženje, a kasnije se rodila ljubav'', kazao je Dragan koji je kazao i kako ga je osvojila svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Kazao je i kako je Milena plijenila pozornost upravo time jer je bila toliko velika zvijezda da je mogla raditi što poželi, piše Kurir.

Milena Dravić, Dragan Nikolić (FOTO: Dusko Marusic/PIXSELL)

"Vjenčanje je bilo simbolično. Vjenčali smo se 1971. godine, na snimanju novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale", po tekstu Duška Radovića, u režiji pokojnog Ace Đorđevića. U pauzi između snimanja, tražili smo dodatnih sat vremena, otišli u Općinu Vračar i sklopili brak, govorio je Nikolić koji se ne sjeća kako je zaprosio Milenu, ali tvrdio da je da se to zasigurno dogodilo u nekoliko riječi budući da nije volio puno govoriti.

Budući da ste oboje toliko uspješni u poslu kojim se bavite, postoji li između vas poslovna ljubomora?

"Ne, kad smo nas dvoje u pitanju, ne postoji. Bez obzira na to što je Milena, kad smo se upoznali, radila mnogo više nego ja i bila popularnija, nikakva ljubomora kod nas ne postoji, jer smo oboje radili dovoljno. Imali smo paralelne i podjednako uspješne karijere, nikad nije bilo poslovne zavisti", govorio je prije deset godina legendarni glumac čiji je brak s Milenom obilježilo i puno razdvojenosti zbog posla kojim su se oboje bavili, prenosi Kurir.

Milena Dravić i Dragan Nikolić (Foto: Screenshot Youtube)

"Naravno. Moram priznati da Milena više traži savjete, ali ne zato što ja mislim da meni nisu potrebni, već zato što u kući ne volim pričati puno o poslu. Milena je mnogo ažurnija, veći je štreber od mene i često traži moje mišljenje o nekom scenariju. Ja to ne prakticiram, već samo izjavim da počinjem snimati. To, naravno, ne znači da u nekim ključnim trenucima ne tražim savjet od nje i to ne samo u vezi s poslom, već i u nekim drugim životnim stvarima'', prepričavao je glumac koji je tvrdio kako je Milena divna i privatno i poslovno, ali kao i svaka žena ponekad posesivna, no to je sve bilo u granicama normale.

S bračnim stažem od 35 godina, Milena i vi prava ste rijetkost među glumcima. Kako ste izbjegli obiteljske lomove i prevare?

"Kad je dvoje ljudi uspješno u poslu, naravno da ima onih zavidnih, pa čak ni publici jedno vrijeme nije bilo svejedno, ali sve to treba unijeti u kalkulaciju kad se radi o braku javnih osoba. Moj savjet kolegama koji su u sličnoj situaciji glasi: Budite pametniji od tračeva i jednostavno živite svoj život", istaknuo je tada čovjek koji je kao formulu uspjeha braka isticao toleranciju, razumjevanje, borbu, ali i malo ljubomore koja im je ponekada osvježila brak.

Milena Dravić (FOTO: Dusko Marusic/PIXSELL)

Milena i vi nemate djece. Koliko vam u životu nedostaje roditeljstvo?

"Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo djecu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu djecu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećakinju Ivu. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće cijeli naš svijet'', kazao je prije deset godina za Kurir.