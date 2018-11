Dragan Kojić Keba odgovorio je na najnovije tračeve o Severini.

Pjevač Dragan Kojić Keba, u Hrvatskoj poznatiji kao Severinin svekar, odlučio je govoriti o najnovijem traču koji se proširio estradom.

Naime, počelo se šuškati kako se Severina i Igor rastaju, a vijest se proširila brzinom munje. Ipak Igorov otac svojom je izjavom zapravo mnogima začepio usta.

"Tko mi dira snahu... Nemoj me tjerati sada da budem žut! Neka nagađaju što god hoće. Boli me uho što se priča! Navikao sam na to! Snaha je prezauzeta oko albuma, ja sam pokretna reklama za nju. Čuo sam dobar dio pjesama, svaka čast, snaha je Bog!", kazao je Keba za emisiju "Premijera" koja se prikazuje u Srbiji.