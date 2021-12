Dragan Kojić Keba oglasio se o razvodu sina Igora i Severine te je priznao da mu nedostaje njezin sin koji mu je postao poput unuka.

Srpski pjevač Dragan Kojić Keba prekinuo je šutnju o razvodu svojeg sina Igora i pjevačice Severine.

Njihov brak službeno je okončan ovo ljeto, a Keba je sada prvi put progovorio o toj temi na promociji svoje nove pjesme.

"Ne izbjegavam pričati o toj temi. Ali nisam savjetovao sina ni prije razvoda, ni poslije. Niti je on to tražio od mene. Zreo je čovjek. Što se tiče toga, je li se on prvi razveo? Nije. Prošlost neka ostane u prošlosti. Pa, evo, pogledajte kakva je situacija među ljudima, danas se svi razvode. Naravno da bi bilo bolje da to nisu učinili, ali nije moje da sudim", kazao je za srpski Telegraf, no nije htio otkriti nedostaje li mu Severina kao snaha.

"To je moja osobna stvar je li mi žao ili nije. Nijedan rastanak nije lak i nije lako reći 'svejedno'", kratko je prokomentirao.

No kada je u pitanju Severinin sin, koji mu je postao poput unuka, ne krije osjećaje.

"Svakako mi unuk puno nedostaje. Provodio je puno vremena s nama, često je bio više s nama nego sa Severinom, jer je ona radila. Treba se naviknuti sad na te promjene, nedostaje nam da je tu okolo. Olja i ja ga obožavamo, to je opet naše unuče. Zvao me dida, a sad ga jedva viđamo", priznao je Keba.

"Volim ga, kao i uvijek, najviše na svijetu. I uvijek će mi nedostajati", dodao je kroz suze.

Podsjetimo, Severina i Igor razveli su se sporazumno krajem kolovoza, nakon pet godina braka, a prije toga dugo nisu viđeni zajedno pa se već nagađalo kako j njihovoj ljubavi došao kraj. Severina je sina dobila sa srpskim poduzetnikom Milanom Popovićem s kojim je bila u vezi prije Igora.

