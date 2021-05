Doris Dragović komentirala je nastup Albine Grčić u polufinalu Eurosonga u gotovo svakoj objavi na društvenim mrežama i dala joj do znanja koliku podršku joj pruža.

Albina Grčić je od samog početka, odnosno pobjede na Dori, imala veliku podršku naše glazbene Doris Dragović koja ju je otvoreno bodrila i savjetovala uoči nastupa na ovogodišnjem Eurosonogu, a na kojem se naša predstavnica nažalost nije uspjela plasirati u finale.

No i nakon Albininog ispadanja s natjecanja Doris joj nije prestala davati svoju podršku i tješiti ju, pa joj je kratko i jasno emotikonom srca dala do znanja što misli i osjeća i to gotovo sve objave na društvenim mrežama u kojima je bila riječ o Albini.

Inače Doris Dragović je na Eurosongu 1999. godine otpjevala pjesmu "Marija Magdalena" i završila na visokom četvrtom mjestu, što je uz "Svetu ljubav" Maje Blagdan najbolji plasman Hrvatske na tom natjecanju.

A nakon Albinina nastupa reakcije se ne stišavaju, a oglasila se i sama pjevačica i to odmah nakon polufinala.

"Ljudi, nemojte biti tužni, nemojte biti razočarani, jer mi nismo. Ja sam stvarno super i ja vam stvarno sa sigurnošću kažem da mi stvarno u zadnjih nekoliko godina nismo imali bolji nastup. Toliko smo se trudili, mi smo bili brutalni, mi smo rasturili i to je najbitnije! Budite ponosni na nas i pratite nas i dalje jer stvarno smo sretni! Sljedeće godina Dora će imati takav show kakav svijet nije vidio", poručila je dobro raspoložena Albina svojim obožavateljima nakon nastupa u kratkom videu koji je snimila.