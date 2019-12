Blogerica Dorin Lucija Bajzec i vratar Oliver Zelenika upoznali su se 2014. godine, a vjenčali ovo ljeto.

Blogerica te menadžerica digitalnih projekata Dorin Lucija i nogometni vratar Oliver Zelenika otkrili su na Božić kako im u malenu obitelj stiže još jedan član.

Riječ je o jednoj od naših najzgodnijih i najpopularnijih blogerica te nogometnom vrataru koji su pozirali pored božićnog drvca pomno sređeni, a Dorin je tek u opisu otkrila o čemu se radi. "Sretan Božić od budućih roditelj", poručila je.

Naime, njezin trbuh jedva je bio uočljiv, čak i u pripijenoj bijeloj haljini, a 25-godišnja blogerica je na kraju zaključila kako je beba njihov najveći blagoslov.

Podsjetimo, par se vjenčao ovo ljeto nakon 5 godina veze, a ljubav je planula 2014. godine dok je on igrao za Dinamo. Neko vrijeme Zelenika je igrao u poljskom klubu Lechia Gdańsk, no nakon isteka ugovora bio je nekoliko mjeseci bez kluba. Trenutno je u Nizozemskoj, no par je božićne blagdane proveo u Zagrebu.

O njihovom vjenčanju pisali su brojni domaći mediji, a posebno je blistala lijepa mladenka.

Dorin se brzo istaknula mežu domaćim blogericama, ne samo ljepotom, već i zanimljivim modnim kreacijama koje se lako mogu kopirati, a opet izgledaju fenomenalno.

Ljepoticu trenutno prati gotovo 22 tisuće obožavatelje, a vjerujemo kako će ju sada početi pratiti i buduće mame za svakodnevnu modnu inspiraciju.

Čestitke mladom paru!