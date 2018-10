Meghan Markle i princ Harry čekaju prvo dijete, a trudnoću svoje kćeri već je komentirala i Doria Ragland.

Sretne vijesti stigle su iz britanske kraljevske palače, vojvotkinja Meghan Markle i princ Harry čekaju prvo dijete, koje bi na svijet trebalo stići u proljeće 2019. godine.

Službena obavijest stigla je iz Kensingtonske palače nakon što su šuškanja o Meghaninoj trudnoći bila sve glasnija. Meghan je kraljevskoj obitelji priznala da je trudna na vjenčanju princeze Eugenije, što ih je iznimno obradovalo baš kao i Meghaninu majku Doriu Ragland.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk