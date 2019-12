Đorđe Balađević sredinom studenog doživio je infarkt, no već je krenuo u nove pobjede i to u Osijeku.

Legendarni glazbenik Đorđe Balašević sinoć je oduševio prepunu dvoranu Gradski vrt u Osijeku.

Tamo je održao prvi koncert nakon zdravstvenih problema koji su ga zadesili sredinom studenog kada je doživio infarkt nakon kojeg su mu ugrađeni stentovi.

"Novinari obično uvijek pretjeruju, no ovaj put nisu puno pretjerali, jer bio sam u nekoj maloj frkici i žao mi je što sam morao odgoditi koncert. Bio sam 4 dana u bolnici, imam 4 stentića. Rekli su mi da ću moći trčati, no ja ne vjerujem u to. Nemojte me pitati jesam li dobro, jer neću više nikad biti dobro zato što imam 100 godina. No nadam se da ću moći nastaviti tamo gdje smo stali i da još neko vrijeme neću dobiti ulicu u Novom Sadu", rekao je nakon izlaska iz bolnice Đole te je naglasio kako se oporavlja kod kuće s najmilijima.

66-godišnji pjevač u Osijeku je pjevao 3 sata, a publika mu je u komentarima zahvalili na prekrasnom koncertu i provodu te su priložili nekoliko fotografija prepune dvorane koja je u glas pjevala s njim.

Naime, pjevač se odmah nakon koncerta javio publici na službenoj Facebook stranici. "Puno srce Osijeka... Zagreb sljedeći!", poručio je Đole.

Koncert u Zagrebu zakazan je za 26. prosinca.