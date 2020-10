Dora Adanić instruktorica je fitnessa i bodybuildinga u vlastitoj firmi, a trenutačno je gledamo u showu ''Farma''.

Zagrepčanka Dora Adanić instruktorica je fitnessa i bodybuildinga u vlastitoj firmi, a bavi se brojnim zanimanjima te ima širok interes. Osim svog posla bavi se nutricionizmom, ronjenjem, alpinizmom, preponskim i dresurnim jahanjem, kajakingom na divljim vodama te sinkroniziranim plivanjem. 32-godišnja natjecateljica "Farme" komentirala je kako joj napreduje posao te kako to da se odlučila baš za tu karijeru.

"Posao napreduje odlično. Štoviše, toliko se zagužvalo da mi je Farma svojevrstan bijeg i način za reset da vidim kako ću remodelirati posao kad se vratim. U situaciji sam kad od šume ne vidim drvo, pa moram fokus prebaciti na nešto dijametralno suprotno da mi se raščiste misli i sigurna sam da će ideje krenuti same od sebe. A realizacija ideja nikada nije bila problem. Karijera u fitnessu je došla sama po sebi. Nakon cijelog niza osvojenih natjecanja, ljudi su htjeli da ih treniram i dovedem u formu. Rekla sam si zašto ne i završila potrebno obrazovanje i krenula raditi", rekla nam je u intervjuu te je otkrila čime se bavi još osim svojim poslom.

"U slobodno vrijeme se bavim drugim sportovima kao što su jahanje, boks, ronjenje, planinarenje. Neke od tih aktivnosti sam podosta zanemarila, no svakako im se namjeravam vratiti i nastojim barem svaki vikend nešto od toga napraviti. Inače se privatno družim sa malim brojem ljudi, imam nekolicinu iskrenih i pravih prijatelja i oni su mi sve šta treba. Pomno biram s kime ću provesti osobno vrijeme. Pored toga, baterije najbolje punim u samoći i u vlastitim mislima. Tako da nije neobično ako me vidite na šećem sama, pijem kavu ili idem na fini ručak u vlastitom društvu. Ponekad je tišina sve što trebam. Po pitanju karijere želim i dalje nastaviti u domeni pomaganja ljudima, utjecati pozitivno na njihove živote i podizati im kvalitetu života. Postoje različiti modeli pomoću kojih mogu to ostvariti tako da svakako idem i dalje u tom smjeru", kaže Dora. Ne misli da će pronaći ljubav na "Farmi", ali ništa ne odbacuje. "Ako me Amorova strelica pogodi baš tamo, neću se opirati", zaključila je. Progovorila je i o bolesti s kojom se bori.

"Endometrioza je još uvijek tu, neizlječiva je, ali je sada u stanju mirovanja što me jako veseli. Od operacije se još nisam u punom smislu vratila treninzima, što se i vidi na formi, ali sve u svoje vrijeme i polako. Bitnije je da je zacijelilo što je trebalo od operacije i da mogu vježbati, pa makar i manjim intenzitetom. Bolove i dalje imam i znaju me dosta iscrpiti na svakodnevnoj bazi, ali u puno manjoj mjeri i operacija mi je definitivno olakšala život, pa nema veze ako je forma lošija no prije i ako slabije treniram. Sada više znam o toj bolesti i na što trebam paziti tako da je to prvo što trebam savladati. Onda ću se i vratiti u punoj snazi treninzima i natjecanjima. Nema predaje, samo prilagodba", optimistična je Dora.

Veseli se životu bez tehnologije jer je današnja situacija i konstantna uporaba mobitela i kompjutera zna ponekad i živcirati. "Očekujem da ću se dobro zabaviti, naučiti nešto novo i upoznati zanimljive ljude. Najviše se veselim boravku na farmi, bez tehnologije, društvenih mreža i ostalih naoko prijeko potrebnih alata suvremenog života. Veselim se promjeni dnevne rutine i novim iskustvima", rekla nam je te je otkrila i kako je njezina obitelj reagirala na to da ulazi na "Farmu". "Mama i tata su bili oduševljeni, a sestra mi je rekla da nisam normalna", ističe Dora.