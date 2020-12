Nakon finala Farme popričali smo s Dorom Adanić koja je istaknula da joj pobjeda u showu "Farma More i Maslina" i nije bila toliko važna jer sve što želi već ostvaruje u svom poslu.

Dora Adanić (32) bila je na korak od pobjede u showu "Farma More i Maslina", no na kraju ju je odnio Tomislav Pavlović.

Ipak, instruktorica fitnessa i bodybuildinga ne tuguje zbog toga što nije osvojila nagradu od pola milijuna jer je uspješna u svom poslu.

"Tako je to u igrama, nekad uspiješ pobijediti, nekad ne. Kao i u natjecanjima, u ovoj igri je bilo bitno dati sve od sebe i utjecati na ono što možeš. Ako izgubiš zbog stvari koje nisu bile u domeni tvog utjecaja, a u svemu ostalome si dao maksimum, nema žaljenja zbog rezultata. Također, u igrama je sreća uvijek veliki faktor. Nje je trebalo puno u ovoj igri", ispričala je Dora.

"Da sam osvojila glavnu nagradu, novce vjerojatno ne bih ni taknula neko vrijeme. Sve što mi treba, imam već. A ako nemam, stvorim. Nakon nekog vremena bih ih uložila. Neke stvari na kojima već radim bi se mogle malo ubrzati s takvom novčanom injekcijom, ali te ciljeve ionako ostvarujem neovisno o toj nagradi", dodala je.

Otkrila nam je da li joj je drago što je Tomislav pobijedio i tko je bio njezin favorit. "Moj favorit je bila Zdenka. Tomislav mi je bio u početku, no s vremenom je prestao biti jer je bio pošteđen prave igre i obaveza na Farmi dok je bio na Olimpu. Sreća ga je pratila kroz cijelu igru, kako god su se pravila mijenjala, išlo mu je na ruku i ne mogu mu to zamjeriti, naravno, jer nije do njega. Ali obzirom na trud, rad i sposobnosti Zdenka je najviše zaslužila pobjedu", pojasnila je Zagrepčanka.

Drago joj je što je bila dio showa "Farma" jer si je udovoljila znatiželji kako je to biti na setu i snimati. "Žao mi je što se nisam totalno tomu prepustila i zabavila se još jače. A bih li ponovila? Vjerojatno ne bih jer od koncepta takvog projekta nemam koristi, osim osobnog gušta", rekla je instruktorica fitnessa.

Dora se najviše zbližila s Josipom i s njim je i dalje u kontaktu nakon što je završio show. "Tu su i Juka i Marina s kojima se čujem i zbližavanje je nastalo zapravo tek poslije 'Farme'", istaknula je Zagrepčanka.

Kaže kako se s mnogim farmerima nije slagala što je razumljivo jer se nikada ne bi ni susreli da ih nije spojio rad na zajedničkom projektu ovog tipa. "Previše je tu različitosti u mentalitetima i stavovima", objasnila je.

Dora je otkrila da su njena obitelj i prijatelji gledali "Farmu" zbog nje i oduševljeni su njenim nastupom. "Super im je što sam prodrmala uštogljena i primitivna gledišta na svijet i okolinu, što se nisam se dala omesti u promicanju samodostatnosti i što sam pokazala kako je sposobnost jača i važnija od podobnosti", istaknula je .

Instruktorica fitnessa i bodybuildinga je još prije snimanja postavila svoje poslovanje jer je, kako kaže, htjela uživati u "plaćenom godišnjem" na "Farmi" neovisno o ishodu igre. "Poslovanje je velikim dijelom usmjereno u drugo područje, u kojem aktivno već radim i za koje upravo završavam potrebnu akademsku izobrazbu. Nakon showa, doslovno isti dan sam se vratila svom planu i rješavam sve redom uspješno kako sam i zamislila.

Zbog showa imam veći broj pratitelja i toliko poruka podrške na koje ne stižem odgovoriti jer sam jako malo na društvenim mrežama. Ovim putem se ispričavam svima koji čekaju odgovore i zahvaljujem se od srca na podršci", poručila je Dora.