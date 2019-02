Hrvatska je rekla svoje. Glasovi publike i žirija odabrali su da nas predstavlja na Eurosongu u Izraelu.

Pobjednik Dore je Roko Blažević s pjesmom ''The Dream'', a pobjedu je odnio glasovima i žirija i publike. Za petama mu je bila Lorena,dok je treće mjesto osvojio Luka Nižetić.

Natjecanje za Doru su otvorili Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić s pjesmom ''Vrijeme predaje''. Nakon njih na pozornicu je došla Jelena Bosančić, javnosti manje poznata no svoju je pjevačku karijeru okušala još prije petnaest godina na showu Story Supernova. Ona se predstavila s pjesmom ''Tell me''.

Kim Verson izvela je pjesmu ''Nisam to što žele'', dok je Jure Brkljača izveo skladbu "Ne postojim kad nisi tu".

Beta Sudar, javnosti poznata iz showa Supertalent predstavila se pjesmom "Don‘t Give Up" i na prvu ostavila prilično dobar dojam, a Lea Mijatović s "Tebi pripadam". Gelato sisters među kojima je i Neda Parmać koja je na Eurosongu bila dva puta predstavile su se s pjesmom "Back to That Swing".

Luka Nižetić izveo je pjesmu ''Brutalero'' koju je izveo na više jezika i napravio pravi show na pozornici, dok je Elis Lovrić pjevala "All I Really Want".

Simpatična Domenica na Doru je došla s pjesmom ''Indigo'', dok je Roko Blažević odjeven poput anđela otpjevao ''The dream'', a Ema Gagro "Redemption". Lidija Bačić predstavila se s pjesmom ''Tek je počelo'' a na pozornicu je stigla u seksi izdanju. Lorena je pjevala ''Tower od Babylon''. Bernarda je otpjevala "I Believe in True Love", a Manntra se predstavila s pjesmom "In the Shadows".

U sklopu show programa nastupila su Franka Batelić, Mia Negovetić i Dino Jelusić te Vanna.