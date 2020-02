Donna Vekić rekla je kako je svu energiju nakon prekida veze odlučila usmjeriti na tenis, a to joj se na kraju višestruko vratilo.

Mlada hrvatska tenisačica Donna Vekić je progovorila je o vezi s kolegom Stanom Wawrinkom. Istaknula je kako joj je bilo teško preboljeti prekid, ali sada ima više vremena za prijateljice i obitelj.

"Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Wawrinka i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana. No danas kada se osvrnem na to razdoblje, moram priznati da je bilo teško. Svakome je teško preboljeti prekid veze, pogotovo ako je to vaša prva važnija veza, a sve se odvija pod lupom javnosti. Najviše me boljelo to što su novinari izvrtali istinu i pisali da sam ja kriva za raspad njegova braka, što je miljama daleko od istine. Kada se prisjetim svega što mi se događalo, shvaćam da sam bila dijete te da je velika razlika imaš li osamnaest ili dvadeset tri", ispričala je tenisačica u intervjuu za Cosmopolitan.

Vekić kaže kako je svu tu energiju odlučila usmjeriti na tenis, a to joj se na kraju višestruko vratilo.

"Konačno imam više vremena za svoje frendice i obitelj", zaključila je Donna. S profesionalne strane, ovogodišnji joj je cilj ući u top deset tenisačica svijeta.