Iako je predsjednički par Trump već stigao u London, još prošlu nedjelju Donald Trump proveo je u jednoj crkvi na molitvi za žrtve pucnjave.

Prije službenog trodnevnog puta u London, američki predsjednik posjetio je jednu crkvu u Virginiji.

Iako je predsjednički par Trump već stigao u britansku prijestolnicu, još prošlu nedjelju Donald Trump proveo je u jednoj crkvi na molitvi za žrtve pucnjave, a svu pažnju ukrao je njegov neprepoznatljivi izgled.

I'm kind of surprised that Trump's old hairstyle actually looks better than a semi-normal one. That slicked back hair makes him look wayyyyyyyy older. pic.twitter.com/sPnnD9N0t3