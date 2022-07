Donald Trump sudjelovao je na golf turniru na golf igralištu u Bedminsteru, a svi su se šokirali kad su vidjeli kako bivši američki predsjednik izgleda bez šminke.

Bivši američki predsjednik Donald Trump sudjelovao je na golf turniru na terenima u Bedminsteru u New Jerseyju, a sve je šokirao svojom pojavom.

Naime, Trump se na natjecanju pojavio bez šminke, odnosno bez prepoznatljivog pudera koji mu uvijek daje narančasti ten. Donald je izgledao poprilično drugačije, a mnogi su to primijetili pa su odmah krenule šale na njegov račun na Twitteru.

76-godišnjak bez šminke izgleda vrlo blijedo, a posebno su mu izražene i bore i fleke na licu pa su mnogi ovo iskoristili kao prijedlog za ismijavanje.

''Izgleda kao Darth Vader kad skine masku'', ''Izgleda kao da je pio iz pogrešnog grala'', ''Iako to ne odobravam, razumijem zašto koristi sprej za tamnjenje'' neki su od komentara.

My man lookin like he drank from the wrong grail https://t.co/P7h3M1KFir