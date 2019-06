Američki predsjednik Donald Trump nastavio je svoj niz sramoćenja. Opet je napravio gaf vezan uz britansku kraljevsku obitelj.

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je bio u posjetu Velikoj Britaniji gdje je bio počasni gost kraljevske obitelji. Mediji su popratili svaki trenutak druženja s kraljicom Elizabethom II i njezinom obitelji, a već je tada osebujni Trump svijet oduševio svojim nepoznavanjem protokola.

Naime, Trump je prilikom obraćanja sa kraljicom, dodirnuo njezina leđa - što se apsolutno protivi kraljevskim protokolima koji nalažu da se vladara ne dodiruje.

Čini se kako se američkog predsjednika posjet Velikoj Britaniji jako dojmio pa se na svom Twitteru odlučio obračunati s protivnicima upravo pozivajući se na svoja poznanstva s članovima kraljevske obitelji. Jedini problem je što je budućem kralju - krivo napisao titulu.

U svojoj novoj objavi na Twitteru Trump je napisao kako je bio u posjeti Engleskoj, a kraljicu i njezinog sina, princa Charlesa, potpuno krivo oslovio. Charlesu je promijenio titulu i time izazvao salve smijeha i poruge.

"The Prince of Whales". Very funny, Donald Trump. Did you do that on porpoise? pic.twitter.com/EbivrOLVLV — Prince Charles (@Charles_HRH) June 13, 2019

Princa Charlesa nazvao je princom od Whalesa, umjesto od Walesa. Budući da na engleskom jeziku riječ "whales" znači kitovi, Charles je odjednom kao princ kitova preplavio društvene mreže.

Kraljicu Elizabetu oslovio je kao englesku kraljicu, iako je ona zapravo kraljica Ujedinjenog Kraljevstva.

Trump je objavu u međuvremenu promijenio i stavio ispravan naziv titule princa Charlesa no šteta je već bila učinjena. Twitter korisnici su ga žestoko ismijali.

We now go live to Donald Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/s57aDFUmZI — Brian Klaas (@brianklaas) June 13, 2019



I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019